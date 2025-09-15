"272 millones de niños seguirán sin pisar la escuela si no se actúa ya", según Entreculturas

"A cinco años de 2030, el mundo no cumplirá con su promesa de garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas". Así lo reivindica la ONG Entreculturas, que ha presentado este lunes en València su campaña 'La Silla Roja' bajo el lema "No podemos retroceder, la educación es futuro".

En ella, se ofrece una panorámica de la situación actual del aprendizaje en el mundo y ha sido elaborada con la financiación de la Generalitat Valenciana dentro de un proyecto de cooperación internacional. El informe analiza las metas recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en concreto, el ODS 4, el que aborda de forma específica la educación.

Actualmente, "272 millones de niños y niñas se encuentran fuera de la escuela en todo el mundo" y desde Entreculturas alertan de que, aunque se cumplieran todas sus metas educativas, "84 millones seguirían sin escolarizar en 2030".

Durante la presentación de la campaña, Encarna Durán, coordinadora regional de Entreculturas en la Comunidad Valenciana, ha subrayado la urgencia de revertir esta "falta de compromiso político y financiero".

Por su parte, Amparo Muñoz, docente del instituto Vicent Estellés en Burjassot, ha relatado cómo "no son tiempos fáciles para educar en valores universales debidos la polarización que estamos sufriendo". Aun así, ha insistido en que la necesidad de "formar personas críticas y comprometidas requiere cultivar tanto la razón como los sentimientos morales".

Durán ha presentado una serie de recomendaciones a la comunidad internacional para conseguir alcanzar las metas marcadas antes de 2030, así como la necesidad de consensuar un nuevo marco global post-2030 que garantice sistemas educativos públicos, inclusivos y de calidad. "Quedan cinco años para 2030. Aún existe margen, pero también una gran responsabilidad: actuar de inmediato y es un compromiso que no podemos dejarlo pasar", ha aseverado.