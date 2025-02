Del 25 de febrero al 4 de Marzo las familias votarán entre el valenciano o el castellano como lengua base para el curso 2025-2026

Del 25 de febrero al 4 de Marzo se realizará la consulta para que las familias elijan entre el valenciano o el castellano la lengua base en la que prefieren que estudien sus hijos e hijas. Así lo establece la orden que publica este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) por la que se regula y convoca el procedimiento.

Las familias elegirán de forma telemática la lengua principal en 2º ciclo de Infantil, Primaria o los tres primeros cursos de ESO. En este proceso sólo se realizará un voto por familia. La lengua base será la lengua que tendrá un mayor peso y una mayor presencia en la enseñanza y, en su caso, la que se utilizará para que el alumnado aprenda a leer y escribir, en 2º ciclo de Infantil y los dos primeros cursos de Primaria.

Para votar habrá que acceder a la web de la Secretaría Digital, que se activará en los próximos días. Las familias que no cuenten con sistema informático podrán votar desde sus propios centros. Previamente al inicio de la consulta se publicará en cada centro educativo un censo provisional de familias y habrá un periodo de alegaciones.

Amenazas a las AMPAS y centros

Los sindicatos del ámbito educativo aseguran que no habían sido informados de las fechas del proceso antes de su publicación en el DOGV. Insisten en que no son adecuadas y que supondrá un carga administrativa más para la dirección de los centros educativos. Afirman que se han producido coacciones y amenazas hacia las ampas y los propios centros, por parte de inspección educativa, ante las sesiones informativas que han organizado para las familias.

Reiteran que muchas familias siguen pensando que se trata de elegir entre establecer línea en valenciano o línea en castellano. Sin embargo recuerdan que la votación afectará a cada curso y no al conjunto del proyecto pedagógico del centro. Rubén Pacheco, portavoz de la Federación de AMPAS de la Comunitat Valenciana, reitera que el uso del valenciano puede ser diverso en cada centro.

El resultado podría afectar a medidas como los desdobles que se vienen realizando. A pesar de las dudas actuales, que afirman es necesario aclarar, Marc Candela, portavoz de Stepv lamenta las coacciones que están recibiendo algunos centros.

Insisten en que no hay garantías de que se aplique lo votado aunque confían en que haya transparencia durante el proceso por parte de la Consellería de Educación.

No habrá libertad educativa

Los dos principales partidos de la oposición ya se han pronunciado respecta a la consulta de la lengua base. Desde Compromis, el portavoz de Educación, Gerard Fullana asegura que la consulta no tiene nada a ver con la libertad educativa. Lo que se pretende, dice, es que una parte del alumnado no aprenda el valenciano y que no se hable de la mala gestión de la DANA.

Desde el PSPV, su portavoz de Educación, José Luis Lorenz, también lamenta que se ataque al valenciano y que Mazón siga aplicando la agenda de la ultraderecha.