16.000 personas vibran ante la contundencia musical de Viva Suecia

A las 20:45 puntuales como un reloj arrancaban este sábado los chicos de Viva Suecia su concierto en la capital valenciana. El primer disparo fue certero. 'Dolor y gloria', uno de sus grandes éxitos les sirvió para encender la mecha de una noche de magia musical. Desde ese mismo instante el publico ya estaba entregado a lo que viniese. Y lo que vino fue una noche llena de emotividad y de grandes éxitos.

Y es que durante las dos horas que duró el show los chicos de viva Suecia no pararon de lanzar éxitos de todos estos años de carrera. Además de una banda que hizo gozar a los 16.000 asistentes pudimos disfrutar también de la colaboración en un par de temas de Hoonine. Subío al escenario para interpretar la última publicación del grupo en la cual ella colabora, 'Tú y yo contra los demás'.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Rafa Val, cantante del grupo, acompañado únicamente de su guitarra se pudo a cantar uno de los grandes éxitos de Nino Bravo, algo que ya es tradición en cada una de sus visitas a nuestra ciudad. Rápidamente todo el público valenciano se enganchó a cantar un beso y una flor acompañando al cantante.

Viva Suecia en el Roig Arena | Gtres

No fue el único instante en el que Viva Suecia nos tocó la fibra sensible a lo largo del directo. Al son de otro de sus grandes temas, 'Melancolia', consiguieron llevar la noche a otro punto álgido. Un tema que interpretaron con mucha sencillez, elegancia y una calidad espectacular. Rafa Val se puso en ese momento al teclado para acompañar a las dos chicas encargadas de los coros en la gira de la formación.

Y es que el escenario fue todo un derroche de calidad musical. Rafa, Jess, Alberto y Fernando estuvieron acompañados con una sección de viento que le daba una dimensión todavía más increíble al directo.

La respuesta del público valenciano a la convocatoria de Viva Suecia fue espectacular meses antes de la cita se agotaron todas las entradas para la cita. Algo que el grupo supongo agradecer con creces. Y es que Rafa recordó a lo largo del directo lo increíble que era el ver el recinto del Roig Arena hasta la bandera, acordándose de las primeras visitas a nuestra ciudad cuando tocaban para apenas algunas decenas de personas.

Viva Suecia en el Roig Arena | Roig Arena

Su último trabajo, 'Hecho en tiempos de paz', y su gira les está dejando muchas alegrías a los chicos de Viva Suecia, pero sin duda la cita con él público valenciano en el Roig Arena, tanto ellos como el público, lo guardarán en la memoria para siempre.