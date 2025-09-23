16.000 mujeres de la Comunitat Valenciana se encuentran en situación de prostitución

Este martes, en el Día Mundial Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, se pone el foco en una realidad preocupante en la Comunitat Valenciana, donde aproximadamente 16.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución, lo que equivale a 78 de cada 10.000 mujeres. Esta cifra sitúa a la Comunitat Valenciana como la tercera autonomía con mayor tasa de mujeres en situación de prostitución, tras Baleares y Cataluña.

Según Belén Sánchez, portavoz de la asociación Salud y Convivencia, la mayoría de estas mujeres están en esta situación de forma involuntaria, ya que la prostitución está estrechamente vinculada a la pobreza y la desigualdad social.

Para hacer frente a esta situación, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha diversas iniciativas. El Programa Alba, que brinda apoyo a mujeres víctimas de la trata y explotación sexual, ha triplicado el número de atenciones en apenas dos años, llegando a casi 4.500 mujeres asistidas durante la primera mitad de 2025. Asimismo, se han habilitado 220 nuevas plazas para ampliar los servicios destinados a mujeres víctimas de violencia, trata y prostitución, con una inversión que supera los 21 millones de euros.

Los sindicatos exigen protección integral

A pesar de estos esfuerzos, la gravedad del problema continúa siendo elevada. En julio de 2025, una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera logró liberar a 162 mujeres sometidas a explotación sexual en la Comunitat Valenciana, desarticulando una red criminal que actuaba en varias provincias de España.

Ante esta situación, los sindicatos han exigido una protección integral para las víctimas y han pedido un endurecimiento de las penas para los proxenetas, responsables de esta grave vulneración de derechos humanos. Mavi Oliver, representante de Intersindical Dones Castelló, ha destacado la necesidad de que el gobierno valenciano implemente políticas valientes y efectivas para erradicar la prostitución, que afecta incluso a mujeres menores de edad.

Las organizaciones y sindicatos hacen un llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas contundentes que garanticen la protección de las víctimas y terminen con las redes de explotación sexual en la región.