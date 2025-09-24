Nogués: Mi objetivo no es lucirme e ir a la NBA, la Euroliga es lo máximo a nivel europeo

El escolta español Isaac Nogués fue presentado este martes como nuevo jugador de Valencia Basket tras haber disputado la pasada campaña en el equipo afiliado de los Portland Trail Blazers en la G-League, la segunda competición de la NBA, y afirmó que no afronta este reto con la idea de lucirse para jugar la liga estadounidense.

“Mi objetivo no es lucirme e ir a la NBA. Jugar en la Euroliga ya es lo máximo a nivel europeo, es una competición muy exigente y está en mi cabeza junto con la acb”, añadió Nogués en declaraciones a los medios de comunicación el que fuera canterano del Joventut y jugador del Peñas Huesca en la campaña 2023-24 en la desaparecida LEB Plata.

Sobre su papel en el equipo valenciano, Nogués afirmó que no solo puede aportar en su faceta defensiva y que su deseo es “ayudar a ganar”. “Que quiero mejorar mis aspectos (ofensivos) es algo obvio, pero quiero ayudar a ganar y dar lo mejor de mí para conseguir los objetivos del club”, afirmó.

El catalán, de 21 años y 195 centímetros, valoró el estilo de juego del Valencia Basket: “Es un juego muy rápido, que se ve muy poco en Europa y estoy muy a gusto con esta idea de juego que es muy incómoda para los rivales”.

Campeón del mundo sub 19 con la selección española, Nogués se estrenó este verano con la absoluta en un amistoso.

Ver que el entrenador te quiere suma a la hora de tomar la decisión

El escolta también ensalzó la figura del entrenador, Pedro Martínez: “Me transmitió confianza y consideraba que puedo tener un papel importante en el equipo. Ver que el entrenador te quiere suma a la hora de tomar la decisión”.

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, presente en un acto que se celebró en una de las tiendas del patrocinador Pinturas Isaval, valoró el fichaje de Nogués. “Incorporamos a un jugador que viene a crecer, que viene con un hambre que suma al club tanto en la pista como en el global del equipo”, explicó.

Nogués, de 21 años, firmó por la entidad ‘taronja’ el pasado mes de agosto después de haber jugado la temporada anterior en los Rip City Remix, equipo afiliado a los Portland Trail Blazers de la NBA, donde promedió 2,5 puntos, 5,2 rebotes, 3,9 asistencias y 2,1 robos en 40 partidos.

Además, fue uno de los elegidos en el Mejor Quinteto Defensivo de la G-League y terminó en la tercera posición la votación como mejor jugador defensivo de la temporada.