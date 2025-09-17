Moore: "El Valencia es perfecto para mí, por la Euroliga y por la manera de jugar de Pedro"

El exterior estadounidense Omari Moore aseguró este miércoles en su presentación como nuevo jugador del Valencia Basket que el club es un destino "perfecto" para él tanto por la posibilidad de jugar por primera vez en la Euroliga como por la manera de jugar del técnico Pedro Martínez.

"Poder jugar la Euroliga es un reto, es una gran competición pero la manera en la que juega Pedro me beneficia mucho, el juego rápido y con muchos exteriores, creo que es ideal para mí. Creo que es el lugar perfecto para mí por poder jugar la Euroliga y por la manera de jugar", explicó Moore.

"Es la primera vez que juego a ese ritmo, pero me lo estoy pasando muy bien. Con las rotaciones el entrenador nos permite estar frescos y creo que jugar así puede mostrar algunas de mis fortalezas", añadió.

Moore agradeció la manera en la que el técnico les exige y les plantea lo que quiere de ellos. "Una de las cosas que más me gusta es que no nos deja hacer menos que lo mejor. Es muy exigente pero no te lo reclama a gritos, nos dice lo que tenemos que hacer y todos saben que tienen que hacerlo si quieren jugar", afirmó.

El estadounidense, que este jueves cumple 25 años, dijo que puede hacer muchas cosas dentro de la pista. "Soy versátil, puedo jugar en varias posiciones, en defensa y en ataque y soy bueno acabando cerca del aro. Con mi envergadura puedo ayudar en el rebote y correr", resumió Moore, que dijo que ve varios jugadores de sus características en la plantilla.

El exterior también se mostró encantado de poder jugar en el Roig Arena. "El Arena es muy bonito, he visto varios de la NBA y este es comparable y mejor que algunos de los de allí. Estoy deseando poder jugar en él", afirmó.

Moore dijo que no conocía a nadie de la plantilla y agradeció el recibimiento que ha tenido. "Todos los jugadores tienen calidad y tienen ganas de hacer grupo", apuntó.

"Me encanta la ciudad y el tiempo, soy de Los Angeles, de California y me recuerda un poco, el trafico es bueno y como vengo de Estambul eso para mí es muy bueno. El agua de la playa no está fría y he probado ya algunas paellas pero espero vuestras recomendaciones", bromeó.

"Estoy muy emocionado por formar parte del Valencia, quiero devolver la apuesta con trabajo. Llevamos un par de semanas muy duras de entrenamiento pero tenía muchas ganas y estoy deseando que empiece la temporada", señaló.

Moore afirmó que el equipo está preparado para disputar dentro de algo más de una semana la Supercopa. "Creo que estamos preparado. Será la primera vez que pueda pelear por un título. Nos vamos a preparar bien para jugar contra el Unicaja", destacó.

Además, se mostró consciente de que en la acb van a tener que afrontar un encuentro complicada cada semana y que no será fácil compaginar ambas competiciones.

El director de relaciones externas del Valencia, Víctor Luengo, destacó la temporada que firmó en el Darussfaka el curso pasado con una valoración media de 17 puntos por partido.

"Es un jugador muy versátil y puede defender a cualquier de las tres posiciones exteriores. Va a ser una pieza importante. Es una apuesta importante del director deportivo, debuta en la Euroliga pero le venimos siguiendo desde hace tiempo.