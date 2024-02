Miñambres: "El valor que nos da La Liga sobre Campaña está muy por encima de lo que hay, es agente libre"

El director deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres, ha comparecido en rueda de prensa para hacer una valoración del mercado, explicar la situación actual de la plantilla y presentar al nuevo fichaje del Levante UD Nikola Maras.

En esa rueda de prensa, el tema estelar en lo deportivo ha sido la situación de José Campaña, que se sigue entrenando con el Levante pero al que La Liga no le permite jugar en Orriols por estimar un valor de mercado que los azulgrana no pueden asumir en este momento, pese a que el jugador lleva fuera de los terrenos de juego desde hace casi un año y es agente libre para firmar por cualquier club con el sueldo que la entidad de destino estime conveniente sin tener.

Todos esos argumentos "se los damos también nosotros a la liga. Hay jugadores que por menos prefieren retirarse en el equipo de su casa y eso lo que tratamos de ver. La Liga tiene a muchos equipos y jugadores y tiene una serie de métricas, y le mandamos la semana pasada el informe de su lesión que era de larga duración. A muchos directores deportivos de La Liga les pasará lo mismo y nos hacen más difícil nuestro trabajo, también a los jugadores en momentos delicados para encontrar un puesto de trabajo", ha explicado Miñambres.

Respecto de los plazos para dar una respuesta definitiva al futbolista, el astorgano ha reconocido que tienen previsto hablarlo "en estos días. De todas formas, no sé si no puede estar con nosotros dónde iría, Campaña yo creo que tendría sitio en Primera. Hemos quedado en hablar con el representante y mañana lo veré. Él lo quiere resolver cuanto antes porque ya quiere empezar a centrarse en el equipo en el que esté".

El valor que nos da La Liga sobre Campaña para ellos está muy por encima de lo que hay. Es agente libre, está lesionado, ahora ya pasado el mercado de enero.

Por el momento "seguimos en conversaciones con LaLiga, ahora nuestro dinero para fichar es menor, estamos en la pelea para bajarle por los argumentos, por el tiempo que lleva lesionado, ese valor. Nosotros pensamos que el valor que nos da La Liga sobre Campaña para ellos está muy por encima de lo que hay. Ahora los números ya no cuadran unos con otros. No solo nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros en enero. Tenemos que preguntar el valor que le da la liga a cada jugador. Si el valor está por encima de lo que nosotros tenemos no podemos hacerlo", ha concluido Miñambres.

Nikola Maras, contento con su llegada al Levante UD

El central Serbio Nikola maras, llega al Levante en calidad de cedido con opción de compra obligatoria en caso de ascenso, en una operación que surgió y se cerró el último día de mercado tras la salida de Vezo.

Todo surgió muy rápido, en un día, Felipe me llamó la mañana del día , último día de mercado y yo le transmití mi sensación, mis ganas.

El futbolista reconocía estar "muy contento por estar aquí, ante vosotros y en este club. Todo surgió muy rápido, en un día, Felipe me llamó la mañana del día , último día de mercado y yo le transmití mi sensación, mis ganas. Le dije que estaba muy ilusionado por venir aquí", ha dicho el jugador.

Ante esta oportunidad: "lo que vi era un reto, una oportunidad grande para mí para reivindicarme. En el Alavés he jugado poco estos últimos seis meses, pero Felipe me demostró que aquí cuentan conmigo. Había interés de otros clubes, pero estoy aquí porque fue lo que yo quise y porque estoy muy ilusionado con este club", ha concluido.