Miñambres deja el Levante UD por sorpresa: "Mi intención era agotar el contrato y retirarme aquí"

El Levante UD y Felipe Miñambres separan sus caminos de forma inesperada, con el equipo luchando por el ascenso directo, aunque ahogado por una situación económica heredada que pese a los intentos de Danvila por buscar la sostenibilidad, lucha ahora por la mera supervivencia.

En este contexto el astorgano deja al club al no haber alcanzado un acuerdo con el club, que le propuso "un rebajón" en las condiciones firmadas, "que no podía aceptar", tal y como ha explicado el hasta ahora director deportivo del conjunto granota.

Miñambres no encuentra "una explicación al tema, me da tristeza no estar hasta el final", ha dicho en su despedida.

Todo se precipitó tras el partido contra el Racing de Ferrol

Después del partido contra el Ferrol "me convoca Pepe a una reunión. Me dijo que la cosa estaba mal y que tenía que haber un cambio en tu salario pese a tener dos años más de contrato, y había que cambiar las cifras", ha reconocido Felipe.

Sin embargo, recibió whatsapp "una reducción de contrato muy drástica y que eso no lo puedo aceptar, pese a esto seguimos hablando y no encontramos un punto de entendimiento",

El directivo no entendía su renovación hace unos meses "con las cantidades y habiendo una reducción. Empezó a hablar mi abogada con la gente del club y hemos trabajado como si fuéramos a seguir aquí, pero supone que no hemos llegado a un acuerdo. Con Pepe he estado muy bien pero en esto no estoy de acuerdo, entiendo las circunstancias pero no el momento", ha explicado el astorgano.

Con esta decisión "estoy triste por cómo se ha desarrollado y se pueden hacer las cosas en determinadas formas y tiempos. Danvila se siente apurado, muy presionado porque la situación es de mucha tensión, pero no lo comparto", ha concluido.

Comunicado oficial

El Levante UD comunica a Felipe Miñambres su no continuidad al frente de la Dirección Deportiva. Con su salida, también se produce la desvinculación del Secretario Técnico Ángel Medina que llegó de su mano en 2022.

En el día de hoy, también se produce la salida del segundo entrenador del primer equipo masculino, Antonio Carmona, después de la reunión mantenida con el entrenador Julián Calero en la que se le solicitó un ajuste económico del cuerpo técnico.

Calero además apuesta por una reorganización del cuerpo técnico más novedosa que no contempla un segundo entrenador, por lo que su figura no será sustituida y se reestructurará el equipo de trabajo formado por el propio Julián Calero, y por Roberto Ovejero, Borja Montero, Vicente Benítez e Iñaki Aizpurua.