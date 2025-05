Miguel Ángel Corona se queda sin margen de error para reforzar el equipo de cara a las 25-26

Carlos Coberán podría ser el caballo de Troya de Corona a si mismo. El trabajo del entrenador ha puesto encima de la mesa las carencias de un equipo que necesita reforzarse este verano por obligación, para el año que viene, volver a luchar por la permanencia, tratando de conseguirla con menos apreturas que en las últimas tres temporadas.

Las salidas seguras de los jugadores cedidos que han tenido incidencia en el resultado del equipo (Enzo Barrenechea y Umar Sadiq), además de las obligatorias de Iván Jaime, Rafa Mir, Mamardashvili o Jaume, obligan al club a tener al menos 5 refuerzos de nivel competitivo para mantener el bloque de confianza del entrenador.

Operaciones como las de Maximiliano Caufriez Germán Valera o Dani Gómez no se pueden volver a repetir, como tampoco jugadores como Cavani, Marcos André, Özakar, Cömert o Samu Castillejo.

Javi Guerra y Mosquera podrían salir

La buena segunda vuelta del equipo (con números de Champions), ha hecho que Mosquera y Javi Guerra sigan siendo dos de los principales atractivos del equipo para el mercado europeo. Por ellos se han interesado equipos que estarán en Liga de Campeones la próxima Campaña.

Inter de Milán y Leipzig andan detrás de un Mosquera, que se ha convertido junto a Tárrega en el líder indiscutible de una defensa que ha logrado acabar con la sangría de goles que recibía el equipo y que de la manod el ténico ha dado un salto importantísimo en su rendimiento.

Además, Javi Guerra sigue en la agenda del Atlético de Madrid, que este verano hará una gran renovación en su plantilla, por lo que no habría que descartar la posible salida del centrocampista. De abandonar ambos el club, su recambio tendría que estar a la altura del rendimiento de ambos en las dos últimas campañas.

Corberán, como han hecho todos sus predecesores en el cargo, ya ha dado un primer aviso. "Los proyectos deportivos van acompañados de proyectos económicos", es decir que sin inversión, el año que viene será más de lo mismo, y por mucho entrenador que haya, no vaya a ser que el cántaro acabe hecho añicos de tanto ir a la fuente.

Los aciertos en operaciones como la del técnico, Pepelu, Rioja o Mamardashvili, quedan empañados por la multitud de errores que han condicionado el rendimiento del equipo en las últimas campañas. Es por ello que ante las salidas obligadas de hombres de máxima confianza del entrenador, sumadas a la de jugadores que no cuentan como Canós o Guillamón, obligan al Valencia a dar un salto, ya no por llegar a Europa, únicamente para no sufrir por mantenerse en primera división.