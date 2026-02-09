Mestalla no aguanta más y pide la dimisión de Corberán en el día en que se registra la mejor entrada de los últimos años

Mestalla ya no aguanta más y ayer durante el partido pidió al unísono la dimisión de su entrenador, silbando incluso alguno de los cambios, algo que no sucedía desde que Gary Neville entrenó al equipo.

La situación es dramática, porque el equipo está a un punto del descenso, eso sí, pendientes del partido aplazado entre Oviedo y Rayo Vallecano, en una semana en la que visitará al Levante UD en un partido que se antoja dramático para ambos conjuntos, más si cabe para el Valencia.

Los números de Corberan no le sostienen en el cargo desde hace más de dos meses, pero la pasada semana Ron Gourlay le ratificó en el cargo y ayer confirmó en sala de prensa que dimitir no pasa por su cabeza.

Veo al equipo con fuerzas y mentalidad de competir. Tengo la responsabilidad de darle la vuelta a la situación

El técnico reconoció tener fuerzas "para seguir. Veo al equipo con fuerzas y mentalidad de competir. Tengo la responsabilidad de darle la vuelta a la situación"

Baraja dijó en su momento no querer tirarse del barco en marcha, y preguntado por ello, el entrenado no quiso valorar "lo que hizo mi antecesor. Tengo fuerzas y energía para cambiar esta dinámica. Ya os he respondido. Tengo la responsabilidad de modificar esto. Sé que es un momento duro".

Entrada de récord

El Valencia-Real Madrid estableció la mejor entrada de la temporada con una cifra de 47.515 espectadores este domingo y batió el récord de la campaña, establecido esta misma semana en la Copa del Rey.

La mejor entrada hasta la fecha había sido de 46.931 espectadores, que fueron los que asistieron al partido de los cuartos de final de la Copa del Rey disputado el pasado miércoles ante el Athletic Club.

Para este encuentro entre el Valencia y el Real Madrid, acudieron al centenario estadio de Mestalla casi seiscientos espectadores más para superar la barrera de los 47 mil.