El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich más internacional

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 ya está en marcha. El medio maratón más rápido del mundo ha celebrado hoy la puesta de largo de su 34 edición, que tendrá lugar este domingo 26 de octubre y con más de 25 000 corredores y corredoras de 138 nacionalidades diferentes.

Todos ellos pasarán a lo largo del viernes y el sábado por la Expo 21K Feria Valencia, donde podrán recoger sus dorsales y bolsas de la carrera, y disfrutar de 10.000 m2 de exposición comercial y del programa de actividades de La Placeta, en el que se incluye la presentación de los atletas de elite el viernes por la tarde (16 horas, atletas internacionales, y 17 horas, atletas españoles).

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, entidad organizadora del evento, ha destacado el gran crecimiento del público internacional que viaja hasta la ciudad del running para participar en la prueba. “Los inscritos que nos visitan de fuera de España eran el 22% en 2023, el 29% en 2024 y son el 44% en esta edición, lo que demuestra el atractivo internacional de nuestro medio maratón”, ha señalado y ha añadido “a ello sumamos otro dato que nos enorgullece, la participación femenina, que crece desde el 30% en 2024 a 34% en esta edición 2025”.

Precisamente, ese crecimiento internacional viene impulsado sin duda por los SuperHalfs, el circuito internacional de medios maratones del que el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich es cofundador y que el domingo contará con 8800 participantes de los que se espera que 392 consigan su SuperMedal, la medalla que conmemora que han completado el circuito. Hay más de 50.000 personas que ya han empezado esta serie de medios maratones europeos y que en algún momento deberán completar la carrera valenciana para finalizarlo.

Por su parte, Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, colaborador principal de la prueba, ha explicado que en 2025 se han quedado casi 16.000 personas en la lista de espera de la carrera. En ese sentido, ha señalado que “cuando un evento tiene este tirón y éxito debe adaptarse a la demanda. Nosotros hemos pasado de poder inscribirte al Medio Maratón un mes antes hace una década, a agotar dorsales en solo 3 horas como sucedió el año pasado. Y eso nos ha hecho tener que cambiar y mejorar el modelo y sistema de inscripción para 2026”.

Joan Giralt, responsable de Patrocinios de Zurich España, patrocinador principal de la carrera, ha asegurado que “Zurich es la segunda marca más asociada al running de España y eso es en parte por estar asociados con carreras como el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich”. Además, ha recordado que este año continúa la iniciativa de la Z Zurich Foundation de 1 finisher, 1 euro, que ya ha repartido más de medio millón de euros.

Igualmente, Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, patrocinador institucional, ha recordado que hace ya unos años que se afianzó la alianza entre Ayuntamiento, Correcaminos y Fundación Trinidad Alfonso para blindar el esta carrera y que el Medio Maratón Valencia cumple los tres requisitos que debe tener cualquier evento “un legado deportivo, un legado social y un legado económico”, como demuestran los resultados del informe de impacto económico de la prueba”.