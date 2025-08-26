Mathew Ryan y Carlos Álvarez, los nombres que marcan la última hora granota

La última semana de mercado para el Levante prometía ser frenética y no está defraudando. El Benfica ha puesto encima de la mesa una oferta por Carlos Álvarez que ronda los 18 millones de euros (15 más variables), de los cuales un 40% corresponde al Sevilla.

La noticia que adelantó en el día de ayer Onda Cero, supone una salida previsible pero no prevista, porque se trata de uno de los hombres fuertes de Calero. El aumento salarial, el competir por ganar la liga y sobre todo, jugar liga de Campeones hacen que la propuesta sea prácticamente irrechazable para el jugador.

Además, las apreturas económicas granotas (quedan 4 jugadores por inscribir), hacen que tenga que estudiar esta salida con detenimiento, y acudir rápido al mercado para encontrar un recambio, que de momento, tendrá que ser Iker Losada.

No obstante, el club tendrá que defender la cláusula de rescisión que con el ascenso, se sitúa en 25 millones de euros, una cantidad de la que solo recibiría 15 en caso de conseguirla, pero que será suficientepara cuadrar cuentas y poder reforzar el grupo.

Portería cerrada

Otro de los frentes abiertos era la portería. Con Pablo Cuñat renovado, dirección deportiva y cuerpo técnico necesitaban una alternativa de garantías, y la ha encontrado en el guardamenta internacional con Australia, Mathew Ryan que buscaba un destino en la élite para poder ser titular con su país en el próximo mundial.

El jugador, adelantado por la Cadena Ser y confirmado por Onda Cero Valencia estaba libre tras finalizar su etapa con el Lens, en la que ha coincidido con Koyalipou y además tiene experiencia en La Liga con el Valencia CF y la Real Sociedad.

El jugador cumple pues con las características que marcaba Julián Calero. Un jugador con experiencia, y listo para poder competir con Cuñat por un puesto en el once, aunque su llegada a punta a titularidad pese a los buenso minutos del canterano ante Alavés y Barcelona.