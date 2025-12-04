Mark Fenwick: "Nunca dudé de que se terminaría el Nou Mestalla, dudé de cuando. El club y las instituciones no pueden dejar eso ahí tirado"

Mark Fenmick, cofundador de Fenwick Iribarren Architects, es el arquitecto que ha diseñado el Nuevo Mestalla, el actual y el primer embrión que se gestó allá por 2008, "desde entonces todo ha cambiado mucho y este estadio es mucho mejor que aquel", ha reconocido el británico en una entrevista concedida a Onda Cero Valencia en la sede de su estudio en Madrid.

La polémica ha rodeado a este nuevo Mestalla desde que nació aquel primer proyecto que se presentó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias a bombo y platillo con Juan Soler y toda la cúpula de aquel entonces en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo el británico reconoce que para nada "es un estadio Loew Cost. Es un estadio moderno y sostenible, pero sostenible no es barato. Sostenibilidad a la larga no quiere decir económico. La idea es utilizar sistemas como la ventilación cruzada, la solar, la recuperación de agua para aprovecharla", explica Fenwick.

De hecho esa sostenibilidad pasa también por tener eventos "365 días al año que vayan más allá del fútbol. Otros deportes, eventos musicales, bodas y bautizos. Esos eventos paralelos son muy importantes", ha reconocido el británico.

Pese al tiempo transcurrido desde su presentación, serán 19 años cuando se inaugure, Mark Fenwick siempre tuvo claro que el estadio se acabaría terminando. "Nunca dudé de que el estadio se terminaría, dudé de cuando. Al final ni el club ni las instituciones podían dejar eso ahí tirado".

El proyecto "ha crecido y hemos envejecido nosotros. Este año hace 20 años con una trayectoria muy larga pero muy interesante. Estamos ya en el segundo tiempo". Llegaron en 2005 "mirando opciones para hacer en el antiguo Mestalla. Luego hubo un concurso para el nuevo e hicimos una primera propuesta con los barrios y ya está".

Con Mestalla y si nada se rompe, serán 3 los estadios diseñados por el, los que sean sede de partidos en el Mundial 2030 y Mestalla además, contará con más de 65.000 espectadores y 144.000 m² cumpliendo con los estándares de la “elite stadia list” de UEFA.