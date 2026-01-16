Maratón Valencia se convierte en patrocinador del GP de Valencia dentro de su proyecto de promoción del atletismo

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich se convierte en nuevo patrocinador del Gran Premio Internacional de Atletismo de Valencia que se celebrará el próximo 31 de enero en el velódromo Luis Puig de Valencia. El patrocinio se enmarca dentro de los proyectos de acción social que la prueba está poniendo en marcha en la ciudad.

La SD Correcaminos, entidad organizadora de la prueba, lleva años ligada al gran premio patrocinando la prueba del 3000, que se convierte cada año en el Memorial Toni Lastra, en honor al histórico presidente del club y uno de sus fundadores. Sin embargo, ahora da un paso más con el patrocinio de todo el evento a través del Maratón Valencia.

Los fondos para sufragar este patrocinio vienen de los excedentes de la edición de 2025 del maratón, los cuales, como ya se anunció, se están reinvirtiendo en programas de fomento del atletismo en la provincia de Valencia como ‘Comparte Maratón’, que está dirigido a clubes con escuelas, o la adecuación de instalaciones de atletismo en la ciudad en la que se está trabajando con el Ayuntamiento de Valencia.

“Para nosotros, como carrera, como club y como amantes del atletismo, este patrocinio es un paso muy importante. Si el Maratón Valencia es lo que es hoy en día es porque tenemos una ciudad increíble y poder devolver de alguna manera lo que nos dan ofreciendo un espectáculo como el GP Internacional de Atletismo de Valencia es un placer”, señala Paco Borao.

En este sentido, para la presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valencia, organizadora del evento, Mª José Orugo, “esta colaboración económica demuestra que el Maratón Valencia no es solo una carrera, sino una institución volcada con su deporte; su apoyo al Gran Premio de Valencia de atletismo es una inversión directa en nuestra estructura federativa y en nuestros atletas, asegurando la viabilidad de los grandes eventos de atletismo en la ciudad”.