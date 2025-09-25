Maratón Valencia busca su inspiración para la nueva camiseta en la salida y la puesta de sol en la ciudad

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y New Balance han presentado su camiseta oficial 2025 que representa la salida o la puesta de sol en el ‘Marathon Paradise’ en la ciudad del running. La prenda la recibirán todos los inscritos a la prueba del próximo 7 de diciembre en su bolsa de la carrera.

Para su presentación, la organización de la prueba, a cargo de la SD Correcaminos, y New Balance han querido mostrar las zonas que convierten a Valencia en un paraíso para los corredores. Su playa, el Jardí del Túria con su Circuit Valencia Ciudad del Running, un imprescindible para los amantes de correr, y el Parque Natural de la Albufera de Valencia, un espacio único que también se vio muy dañado por la dana de 2024, y cuya preciosa luz ha quedado reflejada en los colores de la prenda.

La camiseta oficial 2025 es blanca en la parte superior con un degradado que imita la luz cuando el sol está saliendo o escondiéndose; en el pecho se puede leer el lema de la prueba de este año “Valencia Marathon Paradise” y en la parte trasera se ha creado una espina dorsal con el texto “42KVL© Marathon Paradise”.

Un año más, la prenda está elaborada en un tejido con tecnología NB DRY que garantiza un secado rápido y ayuda a expulsar el sudor para aportar sensación de confort durante la carrera. Además, las costuras interiores son planas para evitar rozaduras. La camiseta es 100% sublimada y, como es habitual, habrá patrón femenino y masculino y cada corredor podrá elegir manga corta o tirantes.