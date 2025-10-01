Luis Rioja: “Creo que el equipo se entrega y eso me tranquiliza”

El extremo del Valencia Luis Rioja apuntó que, pese a sufrir la remontada del Real Oviedo con dos goles en los últimos cinco minutos, le tranquiliza ver que el equipo se entrega y aseguró que no van a parar de luchar.

“No vamos a dejar de luchar, de pelear ni de intentarlo. Estamos muy dolidos (con el 1-2) y tenemos que pasar el duelo. Este resultado nos ha hecho mucho daño y tenemos que sobreponernos, ser fuertes, mantener la cabeza fría e ir a Girona a intentar sacar los tres puntos y pelear el partido en las mejores condiciones posibles”, dijo el andaluz.

Rioja, que dio la asistencia a Arnaut Danjuma en el minuto cuatro, analizó que deben ser un equipo que, cuando se pongan por delante, sigan intentando hacer lo que les ha ido bien: “Creo que hemos metido el gol y hemos dado un pasito atrás, y lo hemos pagado”.

“Es un palo muy gordo tanto para la afición como para nosotros, pero nos tiene que servir para aprender para el futuro. No podemos desaprovechar estos partidos y perder este tipo de puntos en un estadio como Mestalla”, aseguró.