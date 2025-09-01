Lucas Beltrán, nuevo jugador del Valencia CF

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con la ACF Fiorentina para la incorporación de Lucas Beltrán. El delantero argentino (Córdoba, 29/03/2001) llega al Camp de Mestalla en calidad de cedido para la presente temporada.

A sus 24 años, Lucas Beltrán destaca como un delantero móvil, asociativo y completo, con capacidad para atacar los espacios, dinamizar el ataque y generar peligro en distintas situaciones del juego.

Formado en las categorías inferiores del Instituto de Córdoba, a los 15 años se convirtió en futbolista de River Plate, uno de los equipos más prestigiosos de su país, donde poco después daría el salto a la élite.

Tras un año y medio cedido en Club Atlético Colón, donde ganó experiencia y disputó torneos exigentes como la Copa Libertadores, Lucas Beltrán regresó a River Plate para proclamarse campeón de la Liga Profesional argentina, anotando 16 goles en 2023 antes de poner rumbo a Europa para firmar por la ACF Fiorentina.

Desde su llegada a Italia, el atacante ha disputado 98 partidos oficiales en los que ha firmado 16 goles y ha repartido 9 asistencias a lo largo de las últimas dos temporadas. Uno de sus momentos más destacados llegó en mayo de 2024, cuando marcó un gol ante el Club Brugge que selló la clasificación de la ACF Fiorentina para la final de la UEFA Europa Conference League, disputada semanas más tarde frente a Olympiacos CFP.