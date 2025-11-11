López-Arostegui: “La ambición y la concentración tienen que ser máximas”

El escolta del Valencia Basket Xabier López-Arostegui reconoció la dificultad del partido de este martes ante el Real Madrid en la décima jornada de la Euroliga y compartió algunas de las claves para que su equipo se haga con la victoria en el encuentro que se disputará en el Roig Arena.

“La ambición y la concentración tienen que ser máximas para hacer un buen partido otra vez, para volver a jugar bien, reencontrarnos con nuestro juego e intentar competir para conseguir otra victoria”, explicó López-Arostegui este lunes en declaraciones facilitadas por el club.

El internacional español analizó la imagen ofrecida por el Valencia Basket en la final de la Supercopa Endesa celebrada el pasado mes de septiembre que le enfrentó al Real Madrid, que terminó en victoria ‘taronja’, y señaló los cambios del equipo madrileño desde entonces.

“Fue un gran partido e hicimos un buen papel, pero no es el mismo Real Madrid. Han tenido incorporaciones durante este año y tienen jugadores de gran nivel táctico, físico y de talento. Es un gran reto para nosotros y lo afrontamos con ambición”, detalló.

“Si somos capaces de hacer las cosas bien y somos fieles a nuestro juego, jugamos con energía, defendemos y corremos, somos un equipo que le puede poner en problemas”, afirmó el jugador vasco.

López-Arostegui valoró el hecho de jugar tan rápido después de haber sufrido dos derrotas consecutivas, la última este domingo ante el colista Covirán Granada en la acb: “Tanto para bien como para mal tenemos partidos muy a menudo y la mejor manera de salir de una mala sensación es nuevamente jugando e intentando revertir la situación jugando delante de nuestra gente”.

También destacó el papel de la afición y del Roig Arena: “Hemos tenido ya grandes partidos, pero este es uno que se coge con muchas ganas. Estará prácticamente lleno e intentaremos arroparnos con ellos y estoy convencido de que nos darán ese empujón para salir concentrados”.

“Que el rival no se sienta a gusto, sentir esa tensión y que nosotros podamos trasladarlo a la pista y jugar todos a una contra el Real Madrid”, concluyó.