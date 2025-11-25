La Liga denuncia a Antiviolencia los cantos escuchados durante el pasado derbi en Mestalla

El derbi entre Valencia y Levante en Mestalla todavía no ha terminado. El Director de Partido y a su vez La LIga, han remitido al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Ativiolencia los cánticos escuchados en Mestalla el pasado viernes.
En su obligación de dejar constancia de aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante, quedaron reflejados los cánticos que desde la grada Mario Alberto Kempes, sonaron durante gran parte del encuentro.
En varias ocasiones se escuchó "Puto sapo el que no bote es, es", “¡Puta Levante, puta levante!" o “¡Písalo, písalo!" mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego.
Es más, en el punto 11 del informe, se hace constar que esos cánticos fueron secundados por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio. Queda por ver si se toma algún tipo de sanción al respecto.
Escrito enviado por el La Liga
De acuerdo a la información aportada a esta Liga Nacional de Fútbol Profesional por parte del representante oficial de la misma en el partido, denominado Director de Partido, así como de otros canales de información en relación con la detección de comportamientos relacionados con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, una vez analizada la información y los oportunos documentos gráficos y audiovisuales del mencionado partido, se hacen constar los siguientes hechos:
- 1.32 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur Bajo / Grada MA Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico "Puto sapo el que no bote es, es".
- 2.1 minuto antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur Bajo / Grada MA Kempes, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico "Puta Levante".
- 3.En el minuto 2 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 10 segundos el cántico “Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una puta de cabaret", dirigido al portero visitante.
- 4.En el minuto 12 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “¡Písalo, písalo!", mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego.
- 5.En el minuto 12 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo, puto sapo, eh!".
- 6.En el minuto 17 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “¡Puta Levante, puta levante!".
- 7.En el minuto 23 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “¡Písalo, písalo!", mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego.
- 8.En el minuto 30 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo el que no bote, eh!", siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio.
- 9.En el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “¡Písalo, písalo!", mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego.
- 10.En el minuto 53 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 5 segundos el cántico “¡Puta Levante, puta levante!".
- 11.En el minuto 63 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo el que no bote, eh!", siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio.
- 12.En el minuto 65 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo el que no bote, eh!", siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio.
- 13.En el minuto 79 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo el que no bote, eh!", siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio.
- 14.En el minuto 90 + 8 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Sur / Grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante, aproximadamente, 8 segundos el cántico “¡Puto sapo el que no bote, eh!", siendo secundado por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio.