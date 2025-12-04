El Levante, sin muchos alardes y con gol de Koyalipou, gana a un Tercera RFEF

El Levante, sin muchos alardes y con un solitario gol marcado por el centroafricano Goduine Koyalipou en el minuto 57, venció a un rival de Tercera RFEF como el Cieza y estará en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El conjunto valenciano, penúltimo clasificado de LaLiga EA Sports y con una mala racha abierta de cuatro derrotas seguidas en la máxima categoría, se presentó a jugar frente al líder del grupo 13 del quinto escalón nacional, con el tándem formado por Álvaro del Moral -subió desde el filial tras la destitución de Julián Calero- y Vicente Iborra y con nueve cambios con respecto al once granota en su derrota derrota por 0-2 ante el Athletic de Bilbao en la Liga. Sólo repitieron Oriol Rey y Koyalipou.

Los hoy vestidos de blanquiazul empezaron dominando, como era de esperar, y en el minuto 8 Jorge Cabello estrelló el balón en el larguero del marco ciezano.

El equipo entrenado por el serbio Ranko Despotovic no se amilanó y replicó en el 13 con un tiro de Ayoub Goudani que tropezó en su compañero Edu Luna, quien estaba en el suelo, cuando iba a portería. Y hubo otra gran ocasión para los rojillos. Pablo Campos despejó el tiro de Samu Martínez y el propio Ayoub no aprovechó el rechace en el área pequeña. Despejó la defensa.

Samu, Domi Pujante y Sergio Camacho, con sendos tiros que se le marcharon desviados, buscaron igualmente el 1-0 en un encuentro en el que para nada no se apreciaba la diferencia de cuatro divisiones entre ambos conjuntos y al descanso se llegó con el resultado inicial incluso con la sensación de que los de Tercera RFEF merecían más.

En la segunda parte el Levante ya sí que mostró más determinación de salida y en el minuto 12 de la reanudación Koyalipou marcó a placer tras recibir el balón en el área chica de su compañero Roger Brugué.

El encuentro continuó con los valencianos contemporizando y el mismo se paró durante unos instantes tras caer al terreno de juego una botella lanzada por un aficionado que fue obligado a abandonar el estadio.

Los esparteros, con algunos centros al área que controló la defensa visitante y Pablo Campos, lo intentaron hasta el final pero les faltó mordiente y el cuadro levantinista, sin demasiada brillantez pero sí con oficio para enfriar los ánimos locales, se llevó la victoria. Eso sí, el choque acabó con el Cieza botando un córner ya en el minuto 95.