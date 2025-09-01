El Levante incorpora en propiedad al delatero Etta Eyong

El Levante completó este lunes el fichaje del delantero camerunés Etta Eyong tras llegar a un acuerdo con el Villarreal, informaron los dos clubes.

Eyong firma con el Levante un contrato hasta junio de 2029, informó el club levantinista.

El conjunto granota desembolsa 3 millones de euros, de los cuales la mitad irán a parar a Cádiz, mientras que el Villarreal se reserva una opción de recompra por el jugador. La operación se ha podido cerrar gracias al aval del consejero delegado Pepe Danvila.

Etta Eyong, de 21 años, se había convertido en una de las sensaciones del inicio de la temporada, tras jugar los tres primeros partidos con el Villarreal, anotar un gol y repartir dos asistencias.

El atacante africano llegó el pasado verano al filial del Villarreal, con el que el pasado curso marcó 19 goles en 30 partidos en Primera RFEF y debutó con el primer equipo, con el que anotó un gol en los cuatro partidos en los que participó.