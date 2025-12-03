El Levante estrena el tándem Del Moral-Iborra en Cieza, verdugo del Córdoba

El Levante se juega su continuidad en la Copa del Rey en el campo del Cieza, equipo de Tercera RFEF que será el primer examen para su nuevo tándem técnico formado por el hasta ahora entrenador del filial, Álvaro Del Moral, y Vicente Iborra, que era ayudante del destituido Julián Calero.

En principio, el de Cieza no será su último partido, ya que el presidente del Levante, Pablo Sánchez, anunció el lunes que también se sentarán en Pamplona la próxima semana ante Osasuna y afirmó que no hay tomada una decisión aún sobre si sustituirán de manera definitiva al entrenador madrileño.

El Levante llega a Cieza en plena crisis de resultados. Ha perdido sus últimos cuatro encuentros en LaLiga EA Sports y, de hecho, no gana desde que lo hiciera en Orihuela en la primera ronda de la Copa al vencer en la prolongación por 3-4 el pasado 30 de octubre.

Se perderán el encuentro por lesión Espí, Pablo Martínez, Dela y Matías Moreno y tampoco podrá jugar, en principio, el central Unai Elgezabal, que se retiró en el descanso del último partido por unas molestias en la rodilla.

Del Moral ha incluido a los futbolistas del filial Krug, Rosón, Nacho Pérez y Dani Cervera en la convocatoria y sólo ha dejado fuera de la misma a dos jugadores del primer equipo. Así, el hondureño Arriaga y al australiano Ryan no jugarán en Copa por descanso.

Futbolistas menos habituales en Liga como Pampín, Cabello o Losada estarán en el once inicial del Levante y la portería estaría defendida por Pablo Campos, suplente de Ryan en Primera.

El Cieza, líder del grupo 13 de Tercera RFEF, buscará protagonizar una nueva sorpresa, como hizo al eliminar en la ronda copera anterior al Córdoba, un "Segunda" al que se impuso con una gran volea de Rafa Ortiz en el minuto 82 (1-0).

La ilusión de la Copa hará que la afición del equipo propiedad de El Mago Pop llene su estadio con 3.000 espectadores. Las entradas disponibles para las gradas de La Arboleja se agotaron ya el pasado 20 de noviembre.

El cuadro entrenado por el serbio Ranko Despotovic aparcará la liga, en la que aventaja en tres puntos al Olímpico de Totana y sumó su novena victoria en 12 jornadas en la última, sobre el filial del Yeclano Deportivo (1-2), para encarar un choque histórico por el hecho de que un rival de la máxima categoría juegue en Cieza.

El club murciano aspira a elevar el listón y acceder a una eliminatoria en la que ya se vería las caras contra uno de los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España y que entrarán en la Copa del Rey directamente en los dieciseisavos de final.

Despotovic presentará un once reconocible, aunque podría introducir algunas variaciones en relación a los habituales. Se prevé que en ellas estén dos veteranos como el centrocampista uruguay Cristhian Britos, de 35 años; y el delantero francés Florian Taulemesse, de 39.