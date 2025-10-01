El Levante es el equipo de Primera más eficiente en el remate: 11 goles en 50 tiros

El Levante es el equipo más eficiente de Primera División después de haber marcado once goles en los cincuenta disparos que ha intentado en las primeras siete jornadas, según las estadísticas oficiales de LaLiga EA Sports.

El segundo equipo con mejor porcentaje en cuanto a su relación entre los tiros realizados y los goles marcados es el Sevilla, con los mismos once tantos marcados después de 53 lanzamientos, tal y como refleja el sitio web oficial de la competición.

Los datos de LaLiga apuntan que el Levante ha chutado 50 veces y 23 de ellas han sido entre los tres palos. Solo cinco equipos, incluido el Sevilla, han chutado menos a portería que el conjunto que dirige Julián Calero.

A nivel individual, tanto Etta Eyong como Iván Romero llevan cuatro goles cada uno, pero el delantero camerunés marcó uno de sus tantos con la camiseta del Villarreal antes fichar por el Levante el último día del mercado.

Los dos han mostrado una gran eficiencia en sus remates. Eyong, como levantinista, ha marcado tres goles en cuatro remates a portería, mientras que Iván Romero ha chutado seis veces entre los tres palos y lleva ya cuatro dianas.

Además, el delantero José Luis Morales lleva un gol en dos remates a portería, aunque fue de penalti el tanto anotado, y el atacante africano Koyalipou marcó en su único remate a puerta hasta la fecha.

La misma eficacia que Koya tiene el defensa Toljan, que en su único remate a portería en siete partidos marcó el primer gol del Levante este curso en la primera jornada en Vitoria, mientras que Carlos Álvarez, el sexto goleador de la plantilla, ha necesitado cinco tiros en total para marcar un gol.