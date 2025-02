El Levante UD encara un tramo de calendario favorable para afianzarse en la parte alta de la tabla

Los tres puntos se quedaron en el Ciutat de València tras recibir la visita del CD Mirandés, equipo que finalizó la anterior jornada en primer lugar bajo la batuta de Alessio Lisci.

Un gol de Carlos Álvarez en el segundo tiempo sirvió para que los de Julián Calero lograsen una importante victoria que les mantiene en la pelea por los puestos altos de la clasificación.

Calendario favorable

Los siguientes pasos del Levante pasan por la visita a Elda, Huesca y Almería y los partidos en el Ciutat ante Cartagena y Castellón, por lo que a priori, el mes de marzo puede ser propicio, si se hacen los deberes, para afianzarse en los puestos de ascenso directo.

Salvo Almería y Huesca que están en la pelea por los mismos objetivos que el Levante y sabiendo que ambos partidos son a domicilio, Eldense, Cartagena y Castellón son tres partidos en los que no se puede fallar, de hecho, los dos próximos encuentros son en el Pepico Amat este domingo y la siguiente semana en casa ante el colista.

De conseguir ambas victorias, el Levante sumaría por fin tres de forma consecutiva esta temporada.

La derrota ante el Racing de Ferrol en la memoria

Conseguir de nuevo una portería a cero "nos fortalece. Nos da un empujón de creer quién somos. Vamos a ver si lo podemos llevar a la máxima expresión para estar de verdad en el pelotón final", dijo el entrenador del Levante, Julián Calero, tras el partido.

Pese a las bonazas del calendario "todavía tengo el recuerdo de Ferrol y lo tengo clavado. Esta liga es traicionera. Todos se juegan la vida. Hemos dado una buena respuesta ante equipos de arriba y menos buena ante otros más abajo", explicó Calero.

Es por ello que "no me parece que el calendario nos vaya a favorecer. Me preocupa el partido de Elda pero quiero disfrutar de este. He visto a la gente feliz y eso me pone contento", reconoció el entrenador.