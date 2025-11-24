El Levante encadena por segunda vez tres derrotas seguidas

El Levante, tras perder en el derbi de Mestalla por 1-0 ante el Valencia, encadenó por segunda vez en la temporada tres derrotas consecutivas y vive su peor momento del curso, con un punto sumado en las cinco últimas jornadas de LaLiga EA Sports.

La derrota en Mestalla, donde el Levante sigue sin ganar, deja al equipo de Julián Calero en la penúltima plaza de Primera, con nueve puntos.

Antes de perder ante el Valencia, el Levante había caído primero en casa ante el Celta de Vigo (1-2) y en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (3-1).

Estos dos partidos perdidos unidos al empate a Mallorca (1-1) y la derrota en casa ante el Rayo Vallecano (0-3) convierten al Levante en el equipo en peor forma de la categoría, con un punto sobre quince posibles.

El Levante ya encadenó tres derrotas seguidas en el arranque de temporada, cuando cayó frente al Deportivo Alavés, Barcelona y Elche, pero luego corrigió su rumbo con un valioso empate frente al Betis y la victoria en Girona, que es la única que ha logrado junto al triunfo en Oviedo el pasado 4 de octubre.

Además, el equipo valenciano ya es, a la espera de lo que haga este domingo el Girona en el campo del Betis, el equipo más goleado junto al equipo catalán, con 24 goles en contra y en Mestalla se quedó por tercera vez en la temporada sin marca.