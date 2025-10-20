El Levante UD confirma el esguince de Carlos Álvarez

Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el atacante granota Carlos Álvarez, confirman la lesión del futbolista, que podría estar de baja entre 4-6 semanas por el esguince en el tobillo derecho sufrido en el partido de ayer frente al Rayo Vallecano.

Aunque los médicos del club son optimistas y esperan incluso, que el jugador pueda estar frente al Celta de Vigo, esta lesión tiene una recuperación estimada de entre 4 y 6 semanas si sufre complicaciones, no obstante, las recuperaciones del jugador suelen acortar plazos.

El comunicado

Carlos Álvarez ha sido sometido a diversas pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión que le impidió finalizar el encuentro disputado en la tarde de ayer ante el Rayo Vallecano. Las pruebas han revelado que el jugador sufre un esguince en el tobillo derecho.

La evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo.