El Levante UD celebra la junta en la que se aprobará la ampliación de capital y el presupuesto para el ejercicio 25-26

Este martes 10 de febrero, el Levante UD celebrará la Junta General Ordinaria y la Extraordinaria en la sede del club con varios puntos clave en el orden del día para el futuro del club.

En la primera parte de la junta, y como es habitual, se explicará y votará el examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores correspondientes al ejercicio económico de 2024/2025.

Además como es habitual, se someterá examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio económico de 2025/2026.

Segunda junta extraordinaria

Tras la capitalización de 13.8 millones de euros por parte de Bizas Capital (José Danvila) el pasado mes de octubre, ahora es el turno para el presidente del club, Pablo Sánchez y del resto de accionistas. Sánchez convertirá pues sus 199.952,70€ de deuda en 3.327 acciones ordinarias nominativas.

Además se votará el aumento de la cifra del capital social de la Sociedad por importe de 8.251.309,30 euros, hasta la cantidad de 35.089.865,80 euros, mediante aportaciones dinerarias, a través de la emisión y puesta en circulación de 137.293 nuevas acciones ordinarias nominativas, numeradas correlativamente de la 446.566 a la 583.858, ambas inclusive, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con un valor nominal de 60,10 euros cada una de ellas, sin prima de emisión, y con derecho de suscripción preferente.

El presente aumento de capital se ofrece en una única fase a todos los accionistas actuales de la Sociedad, con excepción de Bizas Capital, S.L. Durante el correspondiente periodo de suscripción cada accionista con derecho a participar podrá suscribir y adquirir un número de acciones nuevas exactamente igual al número de acciones de las que ya sea titular, en proporción uno por uno.

Por último, se contempla reforzar los principales signos distintivos e identidad del Club, así como del arraigo territorial de la Sociedad, incluyendo la prohibición de acordar el cambio de los colores corporativos, el escudo o emblema oficial, el nombre de la sección masculina del equipo de fútbol profesional, o el himno oficial del Club, una exigencia del pequeño accionista el pasado mes de octubre que atiende ahora el club.