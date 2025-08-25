El Levante UD buscará en Elche su primera victoria de la temporada

El entrenador del Levante, Julián Calero, explicó tras la remontada del Barcelona en el minuto 91 (2-3) que han podido herir al campeón de Liga, pero no le han dejado herido de muerte y, con la calidad que tiene, se ha revuelto para ganar.

“Te ganan y te dejan con cara de perdedor. El amargo sabor de la derrota cuesta masticarlo, lo tengo ahí metido. Hemos sido merecedores de, al menos, haber sacado algo. Hemos estado muy cerca de ganar, primero, y, luego, de sumar. Nos hemos quedado sin las dos cosas, pero hemos hecho todo lo posible”, dijo en rueda de prensa.

En esa línea, Calero destacó el trabajo de sus jugadores: “El equipo se ha dejado todo para intentar conseguir la victoria, no me puedo sentir disgustado con mis jugadores, me siento orgulloso. Lo están intentando y seguimos en ello. Hemos perdido los dos primeros partidos en el 91, estamos todavía en modo equipo nuevo en la categoría. Hubiera sido más justo en los dos partidos tener algo más en el saco, pero es lo que hay”.

“Nos ha penalizado el balón parado en estos dos partidos (Alavés y Barcelona). Después de todo el esfuerzo te duele que se te escape por ahí, con todo lo que habíamos hecho para llevar el partido hacia donde nosotros lo queríamos llevar y que estaba saliendo bastante bien… Pero tienen tanta calidad que han terminado ganándonos”, dijo.

Calero insistió en que el Levante tiene que creerse que está en Primera por algo. “Tenemos que seguir hacia adelante. Veía que, con el empate a dos, si daban un paso adelante podíamos coger el partido en alguna contra, pero era la intención del equipo. Esto le tiene que valer al equipo para creer que estamos aquí, que no estamos de regalo ni de paso”, dijo.

“Vamos a pasar página muy rápido, voy a obligarle a los jugadores. Perder contra el Barça entra dentro de la normalidad. Sabemos cómo tenemos que ir en el día a día y trabajar. Las derrotas nunca gustan, sean contra quien sea. Tenemos que sacar lecturas positivas, que el equipo empiece a creerse que puede competir y sacar cosas”, finalizó.