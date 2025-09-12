Las lesiones de Jean Montero, Xabi López-Arostegui y Brancou Badio obligan a Valencia BAsket a buscar al menos un refuerzo

Valencia Basket saldó su segundo partido de pretemporada con un triunfo ante Casademont Zaragoza por 80-98 en la quinta edición del Memorial Pepe Lanzuela con seis jugadores en dobles dígitos de anotación.

El equipo taronja ya pudo contar con los cinco internacionales españoles, con el estreno como taronja de Yankuba Sima, pero todavía no con Darius Thompson, además de los tres jugadores que no han podido participar en el encuentro de esta tarde por diferentes problemas físicos (Jean Montero, Nate Sestina y Nate Reuvers) además de las bajas durante el partido de Brancou Badio y Xabi López-Arostegui.

Las lesiones de Jean Montero, Xabi López-Arostegui y Brancou Badio obligan a Valencia Basket a reforzar el equipo ante las ausencias de estos tres jugadores en la Supercopa y el inicio de la competición.

El club, según ha podido saber Onda Cero Valencia, hará al menos una incorporación, aunque no se descarta que puedan ser dos jugadores, en función de como evolucionen los lesionados en las próximas fechas.

Valencia, que esta campaña compaginará la ACB con la Euroliga, cuenta actualmente con dieciséis jugadores en la primera plantilla, aunque falta por resolver el futuro de Ethan Happ, que apenas jugó la pasada campaña por una lesión de la que fue operado en junio y que aún no se ha integrado en la disciplina del equipo.

Parte médico

El exterior Jean Montero ha sido intervenido quirúrgicamente en el día de hoy en el Hospital Quirónsalud Valencia para solucionar una lesión en el ligamento de un dedo de su mano derecha

El alero Xabi López-Arostegui sufrió en el partido amistoso celebrado ayer en Teruel una herida inciso-contusa a causa de una fractura en un dedo de su mano izquierda

En ese mismo partido, el escolta Brancou Badio sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo de su pierna derecha.

En los tres casos, los jugadores necesitarán varias semanas de recuperación y será su evolución la que marque su disponibilidad para reincorporarse a los entrenamientos.