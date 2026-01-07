El Léleman Conqueridor regala la clasificación de su primera eliminatoria europea 

El Léleman Conqueridor consiguió una victoria histórica en Nou Moles acompañado por más de 700 aficionados para derrotar al Fino Kaposvár. Los valencianos se mostraron intratables de inicio a fin y acabaron regalando un 3-0 (25-21/25-21/25-21) para clasificarse a octavos de final de la CEV Challenge Cup. La lesión de Luis Serrano en el tercer set dejó el punto negativo de una jornada mágica de Reyes.

El partido arrancó con esa calma tensa característica de la eliminatoria. Con todo en juego, los nervios iban de un lado a otro de la red con puntos cortos. Javi Monfort ponía el primero en el marcador para los suyos el marcador se iba alternando sin superioridades hasta el bloqueo de Maxi con el 13-11.

La máxima diferencia del set se igualó con una pronta reacción húngara. Pernambuco empezó a dar oxígeno al equipo con varios puntos que solo están al alcance del opuesto. El Conqueridor se iba tres arriba y (17-14) y provocaba el primer tiempo muerto visitante. La pausa no fue suficiente para frenar a un Léleman Conqueridor muy confiado que empezó a encarrilar la primera manga con un 24-20 que se saldó para los locales después de un saque directo y un envío a la red de Grigoriev (25-21).

Victoria en Europa | Léleman Conqueridor

La segunda manga tardó más en tener un claro favorito. El FINO Kaposvár se ponía por delante con un bloqueo a Pernambuco. Al saque los húngaros no estaban cómodos, a diferencia de lo que ocurrió en la ida. Los valencianos fueron aprovechando la inercia para marcar la distancia de dos puntos que se evaporó en el 15-15.

El Léleman no parecía estar sufriendo y cuando llegó el momento decisivo apareció de nuevo su capitán, Javi Monfort. Dos saques directos que ponían en pie a Nou Moles para celebrar lo que estaba por llegar. Juanmi González hacía una defensa sensacional para cerrar él mismo un gran punto que dejaba el set visto para sentencia con idéntico marcador al anterior.

El tercer set trajo consigo la peor noticia de la tarde. Tras un arranque formidable, Nou Moles quedó congelado con la lesión de Luis Serrano. El central se quedaba completamente clavado tras una colocación y sus compañeros le ayudaron a salir de pista. Kayque Calazans entraba para suplir la baja de otro central, que se suma a la de Rubén López y Manu Furtado.

El equipo se antepuso de nuevo a otra situación crítica y a manos de Maxi Scarpin y Javier Monfort empezó a marcar de nuevo distancias. El Fino Kaposvár no encontraba soluciones, continuaba sufriendo al servicio y el marcador cada vez se inclinaba más a favor de los valencianos.

Los de Zanini continuaron intratables aupados por más de 700 personas que no paraban de animar en la grada. El equipo iba en volandas llegando a ponerse cinco arriba en el marcador. La intensidad no descansaba en los locales para acabar cerrando otro set por 25-21 y lograr una clasificación histórica, la primera del Léleman Conqueridor en competición europea.