Kiat Lim: "Respeto a mi padre, pero sí, he asumido el mando"

Kiat Lim, presidente del Valencia CF, ha concedido una entrevista al The Business Times en la que ha repasado la actualidad del club y los pasos a seguir en el futuro.

Su padre dejó la presidencia en manos de Kiat hace casi un año. "Respeto demasiado a mi padre como para decir que he asumido el control. Pero la respuesta es sí. Sin embargo, mi advertencia es que siempre respetaré su posición y sus decisiones, porque él también es mi jefe", ha reconocido el actual presicente.

Preguntado por si es o no seguidor del Valencia, ha sido tajante: "Claro que soy hincha del club, ¿cómo no serlo? Pero es importante tener una mentalidad de segregación emocional al tomar ciertas decisiones comerciales, porque sin esa disciplina, el club corre el riesgo de quebrar, que fue la razón por la que lo compramos en primer lugar".

Esta temporada si existe "un plan deportivo adecuado. No quiero decir que no lo tuviéramos antes, pero ahora contamos con profesionales, como en el sector sanitario y en la arquitectura. Ha habido rumores de que venderíamos el club todos los años desde que compramos el club. Está claro que, a estas alturas, hemos invertido muchísimo esfuerzo y queremos que el plan salga adelante", ha declarado respecto de una futura venta.

Con su inauguración prevista para 2027, el Nou Mestalla "será el cuarto estadio más grande de España, con aproximadamente 15 veces la capacidad actual en el área de hospitalidad y una programación de 365 días, incluyendo la organización de eventos multiusos, y se espera que triplique con creces los ingresos actuales del club".