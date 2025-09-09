Kameron Taylor, presentado en el Roig Arena de la mano de Vitaldin

El alero norteamericano Kameron Taylor (1,98m, Hyattsville (Maryland), 05/10/1994, 30 años) ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador de Valencia Basket para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, en un acto que ha tenido lugar en la Sala de Prensa del Roig Arena con el patrocinio de Vitaldin.

El nuevo jugador taronja procede del Unicaja, con el que disputó las dos últimas temporadas, siendo uno de los más destacados del conjunto verde en una temporada en la que el equipo malagueño ganó cuatro títulos, con Taylor como MVP de la Supercopa Endesa y elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la Liga Endesa.

El exterior norteamericano ha sido el jugador más valorado del cuadro andaluz tanto en la Liga Endesa (11,9 créditos) como en la Copa del Rey que también levantaron (21,7 de valoración). En los 61 partidos que ha disputado en la temporada 2024-25 entre todas las competiciones ha acreditado una tarjeta de 10 puntos con un 38,4% de eficacia en triples, 4,1 rebotes, 2,4 asistencias y 1,2 recuperaciones para 12,7 créditos de valoración.

. Estoy muy emocionado de estar aquí. Siento que tenemos un equipo muy ambicioso, un gran entrenador

Además de su aportación ofensiva, Taylor también ha destacado en el otro lado del campo con el décimo mejor rating defensivo de la Liga Endesa (105,3 puntos recibidos cada 100 posesiones cuando estuvo en el campo) y fue el undécimo jugador con el mejor Más/Menos de la competición (5,3).

En su primera valoración, Kameron Taylor ha querido “dar las gracias a Valencia Basket y a la organización por traerme. Estoy muy emocionado de estar aquí. Siento que tenemos un equipo muy ambicioso, un gran entrenador. La mentalidad de todos es ganar y eso es lo que esperamos hacer esta temporada: ganar partidos”.