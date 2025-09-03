Julián Calero: "Sabemos que vamos a vivir en las arenas movedizas de abajo"

Julián Calero ha querido atender a Onda Deportiva Valencia tras el cierre de mercado y después de tres jornadas en las que su equipo todavía no ha logrado sumar, pese a quedarse muy cerca de hacerlo en las dos primeras jornadas, en las que frente a Alavés y Barcelona se escapó el empate en tiempo de descuento.

El entrenador madrileño, que lleva media vida en los banquillos, ha cumplido el sueño de entrenar en la élite del fútbol nacional. "Claro que uno sueña con poder estar en primera división. Yo soñaba con ser futbolista de los buenos y no pasé de 2ªB. Ser entrenador es muy difícil porque al final jugadores en plantilla hay 25, pero entrenadores solo uno", ha dicho el técnico en durante la charla con Eduardo Esteve.

Ser entrenador es muy difícil porque al final jugadores en plantilla hay 25, pero entrenadores solo uno

Pese a la dificultad del momento, el madrileño ha reconocido estar "donde quiero estar y con quiero estar".

Etta Eyoung y Carlos Álvarez

La operación de Etta Eyoung "es algo que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, desde que acabó la temporada pasada, pero a veces hay circunstancias. Ellos han traído un delantero y lo que hace el Villarreal es poner en el mercado a un jugador que aunque es nuestro ellos tienen un derecho de tanteo".

Con Carlos Álvarez, la situación estaba en un punto "muy difícil para poder retenerlo", pero el Benfica se llevó a otro futbolista y eso dejo al sevillano en el conjunto granota, al menos hasta diciembre.

Las circunstancias en las que el Levante acude al mercado son " muy difíciles. Dentro de las aspiraciones que tenemos nosotros tienes que estar muy atento y esa parte es muy importante para el éxito de la temporada", ha matizado Calero.

Jorge Cabello y Carlos Espí han optado por quedarse en el Levante pese a que el entrenador habló con ellos, para aconsejarles la salida. Ambos casos "son parecidos y he hablado con ambos y les he dicho que las circunstancias iban a ser complicadas para jugar", ha dicho el entrenador.

La gente "es muy transigente con la situación y por la calle les encuentro muy receptivos a seguir peleando conscientes de la dificultad. Estamos a un punto de la salvación y eso es lo que he transmitido a los chicos".

Desde que hay control financiero "rara es la temporada que suben tres y no bajan dos, y los que se sostienen son los que e afianzan en primera división. Sabemos que vamos a vivir en las arenas movedizas de abajo y queremos acostumbrar a nuestra gente a eso, para que no nos sorprenda. Va a ser difícil, cuando te acostumbras a vivir en el fango es más fácil que cuando llegue el momento puedas salir de el".

Calero lo tiene claro: "quiero al Levante en primera división. Conmigo o sin mi. Por su gente, por sus aficionados y por Pepe Danvila que está apostando su patrimonio, y ahora lo ha vuelto a hacer, por amor al club", ha concluido el entrenador granota.