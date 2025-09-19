Julián Calero: “Queremos conseguir esa primera victoria que libere al equipo de todo

Pese a que los dos equipos se encuentran igualados a puntos en la clasificación, el entrenador granota ha reconocido que “no le hemos dado un trato diferente” al partido y el trabajo de la semana se ha basado en “hacer especial hincapié en cosas que creemos importantes de nuestra mejora sin las cuales es más difícil sumar. Creo que, a poco que vayamos mejorando algunas circunstancias y detalles importantes, vamos a estar más cerca de la primera victoria que es lo que me ocupa ahora mismo, conseguir esa primera victoria que libere al equipo de todo”.

Respecto a su rival, el Girona FC, Calero ha indicado que, bajo su punto de vista, “es un equipo que no va a estar abajo. Lo normal es que, con los jugadores que tiene, sea un equipo que, cuando empiece a arrancar, esté como ha estado estos años atrás”.

Además, el técnico ha definido al conjunto gerundense como un equipo que “intenta ser dueño del partido, defender lejos de campo propio, mantener la posesión del balón, ordenado y trabajado, que te aprieta la pérdida… Te hace muchas cosas de equipo de nivel alto. A eso, añádele las individualidades que tiene”.

El entrenador levantinista se ha mostrado confiando en su plantilla y ha asegurado que “nosotros también tenemos buenos jugadores y sabemos hacer cosas, muchas más de las que hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho cosas muy bien y otras que no me han gustado. Creo que nos tenemos que ganar el respeto haciendo más cosas y haciendo algún partido ya por fin completo”.