Julián Calero: "El Getafe no debe justificarse por nada porque saca muchos puntos y cumple los objetivos"

El Levante UD se enfrenta a un Getafe que llega con poco descanso a un partido, que para los granotas es clave para seguir fuera de las zonas de descenso.

El Getafe "lo que hace muy bien es competir muy bien y sacar puntos. Ya querríamos los demás tener ese bagaje de puntos en los años que lleva en Primera División", ha dicho Julián Calero.

De hecho "es un ejemplo de lo que es sostenerse. Con Bordalás compiten muy bien y nosotros no debemos perder la identidad de lo que debemos hacer, sabemos qué equipo somos y evidentemente hay una parte adaptativa en todos los partidos. Lo que proponen unos equipos es distinto al de otros. El Getafe es un rival muy duro, pero nosotros vamos a competir cómo creo que lo estamos haciendo, pero debemos hacerlo bien sino ellos te castigan", ha explicado el madrileño.

Desde hace un tiempo "parece que la gente menosprecia ese tipo de juego, que es competir bien con sus armas, lo mejor que puede y con lo que cree, como a mí me gusta", ha apuntado el técnico granota.

Hay que tener respeto "por todas las formas de jugar y hay quien no respeta. En España gusta una forma de jugar al fútbol, la mayoría de equipos intenta ese fútbol combinativa, pero no todos tienen por qué seguir así. Cualquier circunstancia es buena mientras te dé resultado y el Getafe no tiene que justificar nada ni a nadie, porque saca muchos puntos y cumple los objetivos. Cuando compite bien, a su gente la tiene ganada, he ido mucho allí y no están descontentos. Los demás, que digan lo que crean oportuno, aunque sean respetables", ha concluido Calero.