Juanmi González llega al Léleman Conqueridor para reforzar la plantilla

Juan Manuel González, ‘Juanmi González’, llega como refuerzo de invierno a las filas del Léleman Conqueridor. Ante las exigencias del calendario en este mes de diciembre, y las lesiones de varios jugadores importantes en la plantilla, el club ha buscado un nuevo receptor que permita al equipo continuar luchando por los objetivos de la temporada. El jugador ha pasado este lunes el reconocimiento en la clínica Ascires y ya está a las órdenes de Zanini.

Recién llegado del Helios Grizzlys Giesen, y con una amplia experiencia nacional e internacional, Juanmi vuelve a la Superliga española después de su paso por Alemania. El jugador onubense militó la pasada campaña en el Unicaja Costa de Almería, club en el que tuvo su primera gran oportunidad en 2012 y siguió creciendo en 2015, 2021 y 2024.

Juami ya hizo temblar la temporada pasada al Léleman Conqueridor, rival al que se enfrentó hasta en seis ocasiones durante el año. “Para mí será un gran reto. El año pasado el Léleman Conqueridor fue uno de nuestros grandes rivales. Además de en fase regular, nos enfrentamos en cuartos de final de la Copa del Rey y también en los playoffs de Superliga”.

Hubo resultados favorables para Unicaja y otros para el Conqueridor. Ahora quiero superar esos resultados. Quiero llegar a semifinales y finales con este equipo para poder luchar por títulos

El jugador recordó lo equilibrada que estuvo la balanza en aquellos enfrentamientos y sus aspiraciones con el club valencianos. “Hubo resultados favorables para Unicaja y otros para el Conqueridor. Ahora quiero superar esos resultados. Quiero llegar a semifinales y finales con este equipo para poder luchar por títulos”.

Un jugador con talento y descaro que aparte de su reciente paso por Alemania también ha recorrido la liga francesa con el Centurions Narbonne Volley y el Arago de Sète. Así como la italiana con el Calzedonia Verona y el Corigliano Volley. Aparte de su legado en el club almeriense, Juanmi también ha vestido la camiseta de Rio Duero Soria y Vóley Palma.

“Debido a los años que llevo como profesional puedo tener cierta experiencia en Superliga con diferentes clubes. Creo que puedo aportar esa experiencia y apoyar a los que también llevan muchos años en esto como Javi Monfort, Aharón o Bertassoni. Intentaré también aportar esa energía en el campo y en los entrenamientos”.

El nuevo fichaje del Conqueridor valoraba el arranque de temporada: “Al equipo lo veo bien. Como cada año, es un equipo fuerte que está arriba de la tabla”.

Respecto a la derrota ante el conjunto grancanario el pasado fin de semana, Juanmi destacó el dominio del rival: “Es verdad que en este momento de la temporada CV Guaguas está a un nivel intratable, pero la cuestión será trabajar para cuando bajen un poco los brazos estar ahí para poder ganarles”.

Los numerosos enfrentamientos de la temporada 2024/2025 no le han hecho olvidar a Juanmi González lo complicado que era jugar en casa del Léleman Conqueridor. “Para los aficionados espero que lo mismo que animaron tan bien en contra cada vez que jugaba contra ellos, espero que este año vengan con nosotros y también me apoyen porque nos hará falta seguro”, comentaba entre risas. “Es un placer escucharlos siempre en los partidos de Youtube, así que espero que ese ruido que se escucha en los vídeos sea de verdad y en el Pabellón los escuche más fuertes”, alentaba el nuevo fichaje del Léleman.