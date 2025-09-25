Josep Puerto: "Somos conscientes de lo exigente que es la Euroliga y tenemos muchas ganas de que empiece"

En el día de atención a los medios previo al arranque de la competición este fin de semana, el capitán del conjunto taronja, Josep Puerto, ha sido protagonista en la sintonía de Onda Cero Valencia.

Por primera vez en la historia del club, se jugará en la máxima competición continental durante las tres próximas temporadas, lo que supone un nuevo escenario para un club que aspira a estar de forma permanente entre los mejores equipos europeos.

La Euroliga "es una competición muy exigente ya lo sabemos y somos conscientes de ello y tenemos muchas ganas de que empiece", ha reconocido el capitán de Valencia Basket.

El objetivo es el de crecer cada año poco y apoco e ir fomentando el baloncesto en Valencia para que cada vez sea más grande. Este proyecto nos da una estabilidad estructural con la licencia, y cuando tienes esa estabilidad es mucho más fácil crecer y por ahí va el camino", ha explicado el de Almussafes.

El grupo tiene "muchas ganas de empezar en el Roig Arena. No creo que haya más nervios, porque final jugar a baloncesto es lo mismo en la cancha de los Lakers o en el campo de tu barrio cambia poco, porque es baloncesto igual", ha dicho Puerto.

España siempre se ha caracterizado "en categorías inferiores por sacar buenos resultado y eso está en el ADN de nuestra generación y eso al final saldrá a la luz. Tenemos que ser conscientes de lo difícil que es sacar resultados, al final en octavos están los mejores, y son eliminatorias a un partido y ahí puede pasar cualquier cosa y te vas a casa. Es muy complicado y hay que ser conscientes de ello"