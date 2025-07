Javi Guerra quiere ampliar su contrato con el Valencia CF

Javi Guerra lo tiene claro. Salvo que le enseñen la puerta de salida y le obliguen a marcharse, quiere quedarse más años en el club de Mestalla y convertirse en un jugador importante.

El club tardó más de una semana en presentarle la última oferta de renovación y el futbolista ya ha contestadonegativamente a algunos aspectos de la misma.

No es un no definitivo, no es una negativa a renovar, es un paso más en una negociación en la que ambas partes tienen la intención de que se llegue a buen puerto.

El jugador quiere sentirse valorado tanto deportiva como económicamente. Deportivamente lo está, ya que cuenta con el apoyo incondicional de Carlos Corberán ya desde la temporada pasada.

Javi Guerra sabe de primera mano que es una pieza clave en el esquema del técnico valenciano y que el equipo va a pivotar alrededor de su fútbol.

Económicamente desde los despachos se está dispuesto a hacer un esfuerzo para darle lo que consideran justo: un contrato ascendente que lo pondría en los últimos años entre los más valorados de la plantilla.

De momento, el punto de negociación está en el primer año tras la renovación. El más “flojo” en cuanto a salario de todo el contrato.

Si consiguen llegar a un acuerdo en este primer año la renovación está más cerca. En todo esto hay un aspecto muy importante y clave para su continuidad: el deseo del jugador a seguir en el club que le ha dado la oportunidad de debutar, asentarse en la élite y con el que podría seguir creciendo (ya ha estado en prelistas de la selección española absoluta).

Pero el mercado es impredecible y hay equipos que siguen al acecho de Javi Guerra por si las negociaciones de renovación se estancan o alejan y pueden pescar una de las joyas del fútbol europeo. Y ahí entra en escena en las ultimas horas el Manchester United, un equipo top en la Premier que podría convencer al futbolista con un proyecto deportivo infinitamente mejor que el del Valencia.