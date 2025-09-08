Jaume Domenech, 'el gat d'Almenara', cuelga los guantes: “Las cosas no siempre suceden como a uno le gustaría”

Pese a contar con ofertas en La Liga y en el extranjero para seguir en activo, que era la intención al término del curso pasado, Jaume Domenech, 'el gat d'Almenara', pone fin a su carrera para estar cerca de los suyos.

En el comunicado emitido por el futbolista, confirmaba "poner fin a mi etapa como jugador de fútbol profesional. El fútbol es mi vida, mi pasión, pero las cosas no siempre suceden como a uno le gustaría. Cuelgo los guantes por una situación de salud de uno de los míos. Mi corazón y mis valores que me han formado como persona me dicen que tengo que estar junto a ellos. Siento que tengo que estar cerca de mi familia y no en la distancia".

Este viaje en la élite del fútbol profesional "ha sido apasionante y termina por una casua de fuerza mayor", de esta manera cierra un capítulo en su carrera.

11º portero con más partidos en la historia del VCF

Con sus 122 partidos jugados desde su llegada en 2013, se coloca como 11º portero del Valencia CF con más partidos por detrás de Mamardashvili, con el que ganó como titular la Copa del Rey de 2049 ante el FC Barcelona.

Pese a que las lesiones le dejaron en el dique seco en sus últimas temporadas, Jaume siempre fue un referente para el vestuario por su entrega diaria pese a las adversidades.