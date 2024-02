Hugo Duro es el delantero de LaLiga con más minutos y mejor efectividad

La temporada de Hugo Duro no está dejando a nadie indiferente, no sólo por los goles, lleva un total de 10 todos ellos en La Liga, su mejor registro en esta competición desde que es futbolista profesional y todavía tiene por delante 12 jornadas para superar el dato, por lo que no sería de extrañar que entrase en los planes de Luis de la Fuente de cara a la próxima Eurocopa.

En estos momentos, es el delantero con más minutos disputados en La Liga por delante de Borja Mayoral, Strand Larsen, Chris Ramos, Uzuni y Lewandowski, siendo de los que menos remata es uno de los que más anota, sólo Sorloth, Mayoral, Guruzeta Joselu o Morata están por delante de Hugo Duro en goles si no se tienen en cuenta los penaltis.

Consulta aquí el gráfico con los detalles sobre los minutos disputados del futbolista.

Por el momento lleva 10 goles anotados sin penaltis, un total de 42 remates realizados 18 de ellos a puerta, de los que convierte el 43%. El 70% de sus goles han servido para adelantar a su equipo en el marcador y un 10% para empatar, por lo que su incidencia en los puntos que suma el Valencia CF es altísima.

Ha participado directamente en 12 goles siendo anotador (10) o asistente (2) participando en el 41,3% de los goles totales del equipo. Anota un gol por remate de 0,23 (1 por cada 5 remates aprox.) Anota 1 gol por remate a puerta de +0,5 (1 gol cada 2 remates a puerta aprox.), tal y como se desprende del informe elaborado por el analista Javi Mera para Ondacero.

Consulta aquí el gráfico de los detalles sobre los goles/remates del futbolista.

Este último dato (anota 1 gol por remate a puerta de +0,5), le lleva a ser el delantero de LaLiga con más minutos y mejor efectividad. Estamos hablando con estos datos de su mejor temporada como jugador profesional, teniendo en cuenta los registros de la temporada pasada, en la que el equipo a penas generó a nivel ofensivo.

Pero si hay un dato que no deja indiferente a nadie es el de sus acciones defensivas realizadas en promedio 90 minutos, lo que habla mucho y bien del trabajo sin balón y de recuperación tras pérdida del madrileño en el Valencia CF .

Ese trabajo "invisible", coloca al delantero a la altura como Guruzeta, Ramos o Boyé, siendo el 3º jugador con más duelos defensivos realizados (8,65) y a su vez 3º también con el porcentaje de éxito más elevado en los mismos (62,34%).

Consulta aquí el gráfico con los detalles sobre la aportación defensiva del futbolista.