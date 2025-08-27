Horas clave en las negociaciones por Ramazani y Sadiq, con un plan B en la recámara

La última semana de mercado en este Valencia de mínimos suele ser frenética porque acostumbra a tener la inmensa mayoría de operaciones por hacer, sin embargo, este verano lo será también, pero con los deberes hechos en espera de que dos de sus elegidos acaben de forzar la máquina para llegar a Mestalla.

Sadiq y Ramazani ya han comunicado a la Real Sociedad y Leeds que si o si quieren venir a Valencia. Si en el caso del extremo belga la operación se enquista por la opción de compra, en el caso de la Real, el problema radica en la intención de vender al jugador, solo que el nigeriano ya le ha dicho a su club que o sale al Valencia o se queda allí, y no acepta las propuestas de Girona, Rayo o Alavés.

Claro, con contrato hasta 2028, tiene todavía tres temporadas por delante con un salario relevante, lo que bloquea operaciones de los donostiarras, así que sólo queda esperar, como ya contamos en Onda Cero Valencia. En este caso, es una operación que se cerrará en los últimos días de mercado.

Cyle Larin en la recámara

Que un jugador provoque el bloqueo de una operación para venir al Valencia no es algo nuevo, aunque si de las últimas campañas. Sin embargo, en estos raquíticos mercados de La Liga en las últimas temporadas todo puede pasar.

Es por ello que el Valencia tiene un plan B, al menos para el delantero centro. Con la renovación de Alberto Marí un año más para salir este curso cedido al Mirandés, el espacio que deja libre en la punta de ataque, si no es para el nigeriano podría ser para Cyle Larin.

Es cierto que la actitud del jugador en la isla no está gustando a nadie porque si intención es la de salir cuento antes de allí, y se ha echado en contra a aficionados y compañeros tal y como desvela "El Diario de Mallorca".

El RCD Mallorca pide un millón por el traspaso, una cantidad que tendrá que rebajar a medida que se acerque el cierre del mercado, y ahí estará preparado el Valencia por si no llega Sadiq.