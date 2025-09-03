Héctor Rodas: "Estamos muy contentos con el trabajo que hemos desempeñado, y hemos formado una plantilla muy competitiva"

El secretario técnico ha comenzado su intervención agradeciendo la labor de todo el equipo de trabajo deportivo, administrativo, financiero y demás departamentos implicados en las tareas del mercado de fichajes. Posteriormente, Rodas ha reconocido que, tras el cierre, “estamos muy contentos con el trabajo que hemos desempeñado porque hemos formado una plantilla muy competitiva”.

Pese a los mínimos recursos que económicos "respecto a otros equipos, hemos realizado doce fichajes, las salidas, las cesiones que son constructivas y, como todos los levantinistas, queremos que tenga ese premio de la permanencia”, ha señalado.

El mercado ha estado marcado por las incorporaciones de Mathew Ryan, Matías Moreno, Toljan, Manu Sánchez, Víctor García, Alan Matturro, Unai Vencedor, Jon Ander Olasagasti, Kervin Arriaga, Goudini Koyalipou, Iker Losada y Etta Eyong.

Por otro lado, se han producido las salidas de Manu Sánchez, Óscar Clemente y Alfonso Pastor, además de las cesiones de Dani Martín a la SD Huesca, Edgar Alcañiz al FC Cartagena y Víctor Jr. al Valencia CF, sin contar jugadores que terminaban contrato como Andrés Fernández o la última salida de Sergio Lozano.

Héctor Rodas, además, también ha puesto en valor la continuidad de Carlos Álvarez en el equipo. “Sabemos la importancia que tiene el jugador, tanto dentro como fuera del campo. A día de hoy, es un emblema para el club y sabemos de su importancia”, ha indicado.