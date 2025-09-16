Héctor Rodas: "Estamos muy contentos con la confección de la plantilla"

Tras el cierre de mercado y el empate ante el Betis (2-2), el director deportivo, o mejor dicho, responsable de la parcela deportiva del club, Héctor Rodas, ha atendido a Onda Deportiva Valencia para hacer balance de la ventana estival de traspasos en el que han dado un golpe encima de la mesa con la llegada de Etta Eyong y reteniendo en el vestuario a un jugador como Carlos Álvarez.

Rodas reconocía estar "muy contento con la confección de la plantilla por varias cosas, sobre todo por el poco margen económico que tenemos. Hemos tenido que hacer encaje de bolillos con variables de la liga que no contemplas".

Muchas de las llegadas se han dado "por pesados. No ha habido jugadores con los que no hayamos hablado casi a diario para su llegada al club", explicaba el valenciano.

Se ha hecho un gran esfuerzo para mantener a Carlos y traer a Etta. Es un golpe encima de la mesa de que queremos quedarnos” A Etta lo tenia controlado porque lo vi todo el año pasado. Empezamos a llamar en Abril, hemos sido muy pesados. La gente que viene viene a crecer y con hambre”

“El club tiene suerte de tener alguien como Danvila. Se juega su patrimonio y está 24/7 con el Levante. Te llama de madrugada. Lo vive mucho”