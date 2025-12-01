CV Guaguas se impone al Léleman Conqueridor en Nou Moles

Se presuponía uno de los partidos más complicados para el Léleman Conqueridor y así se lo hizo saber CV Guaguas desde el inicio Ni el gran ambiente que vivió Nou Moles pudo impedir la derrota por 0-3 (19-25/24-26/20-25) ante el líder de la Superliga. El conjunto amarillo continúa invicto con solo dos sets encajados mientras que los valencianos se quedan en cuarta posición con 11 puntos, igualados con CV Melilla.

El conjunto de Zanini se encontró una y otra vez con los bloqueos de CV Guaguas desde los primeros puntos. El entrenador local no tardó en pedir tiempo muerto cuando el marcador ya se iluminaba 1-4 favorable para los grancanarios. Los síntomas no fueron a mejor con el Conqueridor haciendo un fallo en rotación que dejaba la moral tocada. A medida que fue pasando la manga, los valencianos se encontraron algo más cómodos gracias a los errores en el saque de sus rivales. El equipo se ponía 9-12 obligando al primer tiempo muerto de Sergio Camarero.

CV Guaguas encendió la apisonadora y volvió a pista aumentando a ocho puntos, la máxima diferencia en lo que iba de partido. Poco a poco sin hacer ruido el marcador se ajustaba (18-22), pero los visitantes no querían sustos y con mucha seguridad acabaron cerrando un set que solo tuvo color amarillo.

En el segundo fue Nou Moles la que acabó empujando al equipo hacia una manga muy igualada. El Léleman Conqueridor se había quitado la presión inicial y empezó a jugar con mayor confianza. El 4-1 sorprendía a los rivales aunque no tardaron en igualar las cosas con una buena racha de Bruno al saque. El set fue transcurriendo en el alambre con los locales siempre un punto por delante. CV Guaguas rompía el control del partido poniéndose dos arriba por primera vez en el set y con el 11-15 Zanini acabó sentando a Kayque para dar salida a Justo Quesada. Uno de los jóvenes del club que se han incorporado al equipo en las últimas jornadas y que sirvió de revulsivo para llegar al 20-20. La tensión volvía a los dos lados de la red pero con los grancanarios con la primera bola de set. En la segunda oportunidad no perdonaron y se cerró por 24-26.

Con la balanza decantada, el Léleman Conqueridor trató de seguir peleando ante la superioridad mostrada por CV Guaguas. Los valencianos se pusieron de nuevo por delante en el arranque pero pronto tomaron las riendas los visitantes. Los arreones de Javi Monfort, la entrada de Luis Vidal con varios puntos consecutivos y el acierto de Pernambuco mantenían al equipo con vida en un marcador que ya refleaba un 17-19. El técnico visitante pedía el tiempo muerto tras perder la diferencia de seis puntos y con un último esfuerzo terminaron doblegando a un Lélaman Conqueridor que solo pudo poner en el segundo set contra las cuerdas al CV Guaguas en (20-25)