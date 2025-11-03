Los granotas se quedan sin premio ante el Celta de Vigo

El Levante UD tuvo que emplearse a fondo en el encuentro disputado ante el RC Celta después de quedarse con un jugador menos cerca de la primera media hora del partido.

Los levantinistas lucharon, se vaciaron y lo dieron todo hasta el final del partido, pero su esfuerzo no obtuvo recompensa. Los visitantes se adelantaron en el marcador por mediación de Mingueza. El conjunto granota empató con un tanto de Arriaga y Román, en el descuento, hizo el gol que le dio la victoria a su equipo.

La primera ocasión destacada llegó a los 12 minutos con un centro envenenado de Carreira que Ryan despejó. El conjunto levantinista trataba de acercarse al área contraria con buenas asociaciones entre Roger Brugué y Etta Eyong. Pese a ello, ni unos ni otros lograban generar ocasiones claras de gol.

Cerca de la primera media hora del encuentro, el Levante UD se quedó en inferioridad numérica tras la expulsión de Vencedor con tarjeta roja. Lejos de rendirse, el conjunto levantinista reaccionó con una chilena de Etta Eyong tras un centro de Víctor García, que Radu desvió a córner. Poco después, los valencianos dispusieron de una oportunidad de oro desde el punto de penalti, pero el disparo de Etta Eyong se estrelló en el poste y el rechace lo envió Brugué por encima del larguero.

El RC Celta reaccionó de inmediato y puso a prueba a Ryan que realizó una doble intervención para evitar que el balón se colase en su portería tras el disparo de Ferran y el remate de cabeza de Borja Iglesias. Tan solo un minuto después, los de Vigo se adelantaron en el marcador con un potente disparo desde fuera del área de O. Mingueza. Con el 0-1 en el electrónico, ambos equipos emprendieron el camino de vestuarios.

Tras la reanudación, el conjunto gallego quiso ampliar la ventaja con un lanzamiento de Bryan que se marchó cerca del poste izquierdo de la portería levantinista y con un remate de cabeza de Borja Iglesias que se fue por encima del larguero. El Levante UD, con uno menos, sacó su garra y replicó con un tiro de Etta Eyong que despejó el portero a córner. Carlos Álvarez botó el saque de esquina y, tras la prolongación de cabeza de Elgezabal, apareció Arriaga para recoger el esférico y enviarlo al fondo de la red.

En la recta final, el RC Celta protagonizó una acción peligrosa tras un remate de Borja Iglesias delante de la portería que se marchó desviado. Ya en el tiempo de descuento, los visitantes anotaron el segundo tanto que les permitió llevarse el triunfo. Román fue el encargado de enviar el balón al fondo de la red, dejando sin recompensa el enorme esfuerzo granota.