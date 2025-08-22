Gayá sigue haciendo historia: está a un partido de igualar los disputados por Angulo

El capitán del Valencia, José Luis Gayá, está a un partido de igualar a Miguel Ángel Angulo como el quinto jugador con más encuentros ligueros en la historia del club, algo que podría hacer en el choque que este domingo disputa su equipo ante el Osasuna en El Sadar.

El lateral del Valencia ha disputado hasta el momento 312 encuentros desde que debutara en Primera división hace más de una década, en abril de 2014 en una derrota ante el Atlético de Madrid en Mestalla por la mínima (0-1), y hasta el encuentro de la primera jornada de la Liga de esta campaña ante la Real Sociedad

En este tiempo. su balance ha sido de 125 triunfos (40%), 90 empates y 97 derrotas y ha marcado 8 goles.

En caso de disputar el compromiso ante el conjunto navarro, Gayà sumará su partido 313 que son los mismos que disputó el centrocampista asturiano Angulo entre 1997 y 2009.

Pero, además, Gayá tiene a tiro a otro ilustre como es Manolo Mestre que ocupa la cuarta posición en dicha clasificación con 323 partidos.

Esta temporada no podrá entrar aún en el podio histórico, ya que en tercera posición aparece David Albelda con 351 choques; segundo es Ricardo Arias con 377 encuentros y encabeza la clasificación Fernando Gómez que disputó 420 partidos.