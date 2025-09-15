VALENCIA CF

Gayà: "Nos duele mucho este resultado porque es otra vez muy contundente"

El lateral del Valencia José Luis Gayà ha calificado de dolorosa (6-0) la goleada ante el Barcelona, que, según ha admitido, parece que les tiene la "medida tomada".

"Nosotros no hemos estado finos y parece que el Barça nos tiene la medida tomada", ha señalado el capitán del conjunto che en declaraciones a Movistar LaLiga haciendo referencia a la goleada que su equipo ya encajó el curso pasado frente al conjunto azulgrana (7-1).

Sobre el encuentro, Gayà ha reconocido que el segundo tanto azulgrana, obra de Raphinha, dejó tocado al Valencia. "No podemos perderle la cara al partido", ha lamentado.

Pese a la abultada derrota, se ha mostrado convencido de que el equipo se recuperará "trabajando y mejorando", aunque ha insistido en que es un resultado que "duele mucho".

