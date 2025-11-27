LA FFCV llevará a más de 5.000 personas a la final de la Liga de Naciones en el Metropolitano

La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana estará presente en la final de la Nations League. El partido del próximo 2 de diciembre en el Wanda Metropolitano entre España y Alemania contará con más de 6.000 espectadores que se desplazarán desde la Comunitat gracias al apoyo de la FFCV.

Desde 'Valenta', han organizado un viaje en el que se faltarán 95 autobuses para 5.228 personas, pero además, habrá 1.072 entradas disponibles sin bus. Del total de estas entradas el 78% son para las niñas federadas de los clubs de las tres provincias.

Esta apuesta por el fútbol femenino, supone un desembolso de 258.000€ por parte de la FFCV, que se encarga de fletar los autobuses, corriendo las entradas por cargo de la RFEF.

“Es una apuesta clara más de la federación para cuidar y promocionar el fútbol femenino, destinando los recursos de forma directa a los clubes y jugadoras. Pensábamos que seríamos cuatro o cinco autobuses, es un ‘dineral’, pero lo vemos como una inversión, no como un gasto”, ha explicado Salva Gomar.

“El campo se va a llenar, creemos que es una buena oportunidad de dar a conocer el fútbol femenino en España y sobre todo en la Comunitat Valenciana, aunque ya lo conocen y no hace falta. Hace falta trabajar más para que las chicas lleguen a jugar en nuestros clubes”, ha dicho el presidente de la FFCV.