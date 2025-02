Felipe Miñambres: "Ahora si creo que la plantilla está equilibrada, queríamos darle al entrenador más soluciones"

El director deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres, ha sido protagonista en Onda Deportiva Valencia el día después del cierre de mercado para analizar un mes de enero en el que el conjunto de Orriols ha dejado salir a piezas con las que no contaba el entrenador como Fabrício o Clemente, además de Andrés García.

De hecho ha sido la venta del lateral al Aston Villa la que ha permitido poder firmar al central que faltaba, Igansi Miquel, al hombre en ataque, Álex Forés y a un lateral de recambio para Andrés, Manu Sánchez.

La valoración del mercado es muy satisfactoria. En verano si que hubiésemos estado más cómodos con otro central, pero es difícil encontrar una plantilla equilibrada. Ahora si creo que la plantilla está equilibrada, y tratar de que el entrenador tenga más soluciones", ha explicado el astorgano.

En el contexto que nos movemos en segunda división "y a nivel nacional tienes un nombre, porque el estadio es chulísimo, tienes una ciudad deportiva y hay muchos condicionantes que tiran y es un punto a favor respecto de otras ciudades", ha comentado el directivo respecto de la buena imagen del Levante.

Dani Gómez, una salida de última hora

Aunque el mercado estaba ya terminado para el Levante, la salida inminente de Dani Gómez del Valencia, obligó a alargar la jornada hasta última hora para encontrar un destino a un jugador que no cuenta ni para Valencia ni para el conjunto granota.

Es una relación que no salió bien y no hay que darle más vueltas

Le llamó el agente de Dani Gómez "y estuvimos hasta última hora. Salió un equipo de Championship pero él prefería España, además ya era muy tarde para poder cerrar operaciones internacionales", ha reconocido Miñambres.

Hay veces "que los jugadores no dan rendimiento en un sitio, en otro van y lo dan. No hemos hablado con él de eso, estaba ya en el aire. Es una relación que no salió bien y no hay que darle más vueltas", ha explicado Miñambres.

La salida de Andrés García

Con la venta de Andrés García al Aston Villa "perdemos a un gran jugador, a un gran chico, a una gran persona y bueno, hay muchas cosas que no compensan el dinero, pero las situaciones también mandan", ha reconocido Felipe.

Como club "es importante el ingreso porque nos ayuda y porque nos da una vida en relación a las incorporaciones, sino que también es un proceso", ha matizado el director deportivo respecto del destino de los fondos recibidos por la venta del jugador.

A Andrés García "le decía el año pasado que se metiese para dentro porque se quedaba entrenando los centros cien veces. Y le decía que se iba a lesionar", ha dicho Miñambres.