Eyong y Carlos Álvarez, Mbappe y Vinicíus, las dobles parejas del duelo en el Ciutat

Llega al Ciutat de València el Real Madrid líder impulsado por Kylian Mbappe pero empañado por el enfado del brasileño Vinícius por sus idas y venidas al banquillo, un río revuelto en el que quiere pescar un Levante tras lograr su primera victoria de la temporada de la mano de Etta Eyong y Carlos Álvarez (21:30 horas CEST, -2 GMT).

El Levante firmó en Girona el pasado sábado su primer triunfo del curso. Un 0-4 redondo en el que brillaron Álvarez y Eyong y en el que, por fin, el conjunto de Julián Calero pudo mostrar su mejor versión y presentarse al resto de equipos de Primera.

Cuenta Calero, en principio, con todos los jugadores para preparar el choque ante el Real Madrid, ante el que podría haber algún cambio en el once inicial. Seguro que estarán en el once Oriol, Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong, a quienes el entrenador dio descanso en la segunda mitad del choque en Montilivi.

Podrían entrar en la formación inicial Dela en defensa y Pablo Martínez y Olasagasti pugnan por recuperar en un hueco en el equipo después de haber sido suplentes ambos en el último choque.

Con casi 20.000 abonados para esta temporada, el estadio del Levante registrará una gran entrada, pues ya no hay a la venta de forma 'online' y, con un aforo de unos 24.000 espectadores, se podría superar la entrada de 23.415 espectadores del choque ante el Barça de la segunda jornada del campeonato de Liga.

El Real Madrid busca acompañantes a un Mbappé que ha marcado el 58,33% de los goles del equipo esta temporada. Sumando de tres en tres mientras Xabi Alonso explora el fondo de plantilla con el que cuenta. Tanto que, tras seis partidos de temporada, no ha repetido once titular en ninguno de ellos. Con sólo cuatro futbolistas fijos en su once titular hasta el momento: Courtois, Carreras, Tchouaméni y Valverde.

De ellos, dos apuntan a rotar ante el Levante, en el que será el segundo de los cinco partidos que afronta el Real Madrid en 15 días.

Fran García, con solo 23 minutos esta temporada, tras ser titular en el Mundial de Clubes, por el buen nivel mostrado por Álvaro Carreras, podría contar con su primera titularidad.

En una defensa en la que Militao, tras cuatro partidos seguidos de inicio por primera vez en un año, descansaría y abriría la puerta a David Alaba, con tres minutos en la temporada, a salir de inicio.

Además, Eduardo Camavinga, ya recuperado del esguince de tobillo izquierdo que sufrió en agosto, justo tras recuperarse de una lesión muscular, sumando en total cinco meses sin jugar, apunta a titular para dar descanso a Aurelien Tchouaméni.

Un once previo al derbi que podría marcar la hoja de ruta de Xabi Alonso de cara al primer partido grande de la temporada, la visita al Atlético de Madrid. Por ello, se analizará con lupa la decisión del técnico de quién acompañará en ataque a Kylian Mbappé, autor de siete de los 12 goles del Real Madrid esta temporada.

Con Brahim Díaz rotando titularidad con Franco Mastantuono en el extremo derecho, la duda principal está en el costado izquierdo. Vinícius Junior, con dos suplencias en seis partidos esta temporada, y Rodrygo Goes disputándose un lugar. Una competencia inimaginable hace unos meses y que ahora está sobre la mesa.